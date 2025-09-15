کرمانشاه با تولید ۱۱۱ هزار تن نخود، صدرنشین کشور شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه این استان در تولید نخود، اظهار داشت: خاک حاصلخیز و شرایط اقلیمی مناسب کرمانشاه باعث شده نخود تولیدی این استان از کیفیت بالایی برخوردار بوده و به عنوان یک برند صادراتی در بازارهای داخلی و خارجی شناخته شود.

وی سطح زیر کشت نخود در کرمانشاه را ۱۶۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۶۶ هزار هکتار به نخود پاییزه و ۹۴ هزار هکتار به نخود بهاره اختصاص دارد.

به گفته کریمی، بیشترین سطح زیر کشت این محصول در شهرستان‌های کرمانشاه، سنقروکلیایی، اسلام‌آبادغرب، دالاهو و روانسر قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ۴۱ درصد سطح زیرکشت نخود استان به نخود پاییزه اختصاص یافته است، ادامه داد: توسعه کشت نخود پاییزه به دلیل مقاومت بالاتر در برابر بیماری‌ها، عملکرد بیشتر و امکان برداشت مکانیزه، از مهم‌ترین اولویت‌های جهاد کشاورزی استان به شمار می‌رود.

کریمی همچنین به تولید پنج رقم بذر نخود اصلاح‌شده توسط معاونت تحقیقات دیم سرارود اشاره کرد و گفت: این بذرها نسبت به ارقام محلی بازدهی بالاتری دارند و می‌توانند به افزایش درآمد خانوارهای روستایی کمک کنند.

وی با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش نخود یکی از برنامه‌های مهم در حال اجرا در استان است، گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام‌فروشی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان به همراه داشته باشد. وی در عین حال نوسان قیمت در زمان برداشت و ممنوعیت صادرات را از مشکلات عمده تولید نخود عنوان و بر ضرورت تدوین یک برنامه صادراتی منظم تأکید کرد.

کریمی در پایان با اشاره به اینکه برداشت نخود در استان هم به صورت دستی و هم مکانیزه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: کشت نخود در کرمانشاه زمینه اشتغال برای بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر را فراهم کرده است.