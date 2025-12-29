تولید بیش از ۴۷۲ هزار تن چغندرقند در شهرستان کرمانشاه

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال ۶ هزار و ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت چغندرقند اختصاص یافت که میانگین برداشت محصول در هر هکتار حدود ۷۸ تن بوده است.

وی با اشاره به روند تحویل محصول افزود: چغندرقند تولیدی کشاورزان شهرستان کرمانشاه به کارخانه‌های قند بیستون، اسلام‌آباد غرب، قزوین، چهارمحال و بختیاری، خاورمیانه، همدان، بنیاد اصفهان، قند اهواز و نقش جهان ارسال و تحویل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند در سال جاری مربوط به دهستان‌های کوزران، چقانرگس و ماهیدشت بوده که سهم قابل توجهی در تولید این محصول راهبردی داشته‌اند.