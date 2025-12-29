  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

تولید بیش از ۴۷۲ هزار تن چغندرقند در شهرستان کرمانشاه

تولید بیش از ۴۷۲ هزار تن چغندرقند در شهرستان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی کرمانشاه از پایان عملیات برداشت چغندرقند در اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری، بیش از ۴۷۲ هزار تن محصول چغندرقند در شهرستان تولید شده است.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال ۶ هزار و ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت چغندرقند اختصاص یافت که میانگین برداشت محصول در هر هکتار حدود ۷۸ تن بوده است.

وی با اشاره به روند تحویل محصول افزود: چغندرقند تولیدی کشاورزان شهرستان کرمانشاه به کارخانه‌های قند بیستون، اسلام‌آباد غرب، قزوین، چهارمحال و بختیاری، خاورمیانه، همدان، بنیاد اصفهان، قند اهواز و نقش جهان ارسال و تحویل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند در سال جاری مربوط به دهستان‌های کوزران، چقانرگس و ماهیدشت بوده که سهم قابل توجهی در تولید این محصول راهبردی داشته‌اند.

کد خبر 6706642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها