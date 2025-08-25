آغاز برداشت چغندرقند بهاره از مزارع کرمانشاه

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز برداشت چغندرقند بهاره از سطح مزارع استان اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در مجموع به ۱۶ هزار و ۱۵۵ هکتار میرسد.
وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند بهاره متعلق به شهرستان کرمانشاه با ۶ هزار و ۶۰ هکتار است و کمترین سطح زیر کشت به شهرستان دالاهو با ۱۵ هکتار اختصاص دارد.
کریمی با بیان اینکه میانگین عملکرد برداشت در هر هکتار حدود ۷۵ تن برآورد میشود، ادامه داد: بر این اساس پیشبینی میشود بیش از یکمیلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۲۵ تن محصول چغندرقند در استان تولید شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به کارخانههای طرف قرارداد خرید این محصول گفت: کارخانههای قند بیستون، اسلامآباد غرب، قزوین، چهارمحال بختیاری، خاورمیانه، همدان، بنیاد اصفهان، قند اهواز، نقش جهان و چند واحد دیگر از جمله خریداران محصول کشاورزان کرمانشاهی هستند.
وی خاطرنشان کرد: برداشت چغندرقند بهاره در سال جاری از تاریخ ۳۱ مردادماه در شهرستان کرمانشاه آغاز شده و تاکنون محصول برداشتشده توسط کارخانه قند چهارمحال بختیاری خریداری میشود.
کریمی همچنین درباره پایان عملیات برداشت این محصول گفت: پیشبینی میشود برداشت چغندرقند بهاره تا دیماه سال جاری ادامه داشته باشد.
به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره با عیار ۱۶، مبلغ ۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.
