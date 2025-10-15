پوراسماعیلی: انسجام فرهنگی بسیج را به نیرویی میدانی تبدیل کرده است

سرهنگ محمد پوراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نکات مثبت در طرح‌ریزی عملیات فرهنگی این روند را دارای ساختاری هدفمند دانست و اظهار کرد: این روند از سطح راهبردی آغاز شده و تا کف سطوح پایگاه‌های مقاومت، به‌عنوان سرپنجه‌های اجرایی، امتداد یافته است.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان افزود: این جریان فرهنگی به‌صورت یک دست و منسجم در حال اجراست و می‌تواند پیامدهای مثبتی در قالب برداشت‌های هم‌افزا در تمام سطوح و لایه‌های بسیج، از نواحی تا پایگاه‌های مقاومت، به همراه داشته باشد.

وی فعال بودن و زنده بودن پایگاه‌های مقاومت را نتیجه مستقیم همین رویدادهای فرهنگی دانست وگفت: این پویایی، حاصل حضور یک هیئت اندیشه‌ورز و طرح‌ریزی دقیق در اجرای برنامه‌ها است که الحمدالله با انسجام مناسب در حال اجرا است.

سرهنگ پوراسماعیلی در ادامه با اشاره به تأثیرات ملی این روند، تصریح کرد: قله این جوشش فرهنگی را می‌توان در سطح استان و حتی کشور مشاهده کرد.

وی حضور پررنگ بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه است نمونه قله جوشش فرهنگی بیان کرد و گفت: حضور داوطلبانه بسیجیان در قالب ایست و بازرسی‌ها، خدمات‌رسانی‌ها و مشارکت در عرصه‌های مختلف، جوشش فرهنگی و تربیتی را به نمایش گذاشته است.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان، رویکرد بسیجیان در عرصه‌های مختلف را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: این نوع رویکرد نتیجه مستقیم انسجام فرهنگی، تربیتی و هنری در سطح استان دانست.