به گزارش خبرنگار مهر، مورخ پنجشنبه سی ام مرداد ماه ۱۴۰۴؛ امروز در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و در محدوده دریایی استان تداوم افزایش سرعت باد و متلاطم بودن دریا پیش بینی می‌شود.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

امروز دریا با افزایش سرعت باد جنوب شرقی بویژه در ساعات صبح تا ظهر متلاطم پیش بینی می‌شود. از روز جمعه تا اوایل هفته آینده در ساعات بعدازظهر و شب، دریا در محدوده تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب غربی متلاطم خواهد شد. بیشینه سرعت باد گاهی به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به محدوده ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناورها در بنادر استان صورت بپذیرد.

به لحاظ دمایی از فردا جمعه تا هفته آینده به تدریج بین ۱ تا ۳ درجه بر مقدار بیشینه دما در غالب نقاط استان افزوده خواهد شد.