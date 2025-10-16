  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

مشهد مقدس میزبان پیکر مطهر شهید مرزبانی «سجاد صیامی» است

مشهد- پیکر مطهر شهید «سجاد صیامی» با حضور با شکوه آحاد مردم در مشهد مقدس تشییع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، طی پیامی شهادت «سجاد صیامی» را تبریک و تسلیت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند منان مسئلت کرد.

شهید «سجاد صیامی» در ۲۹ آبان ۱۳۷۸ چشم به جهان گشود و در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در مبارزه با اشرار به شدت مجروح و در ۲۲ مهرماه سال جاری به دلیل جراحات بسیار در بیمارستان سیستان و بلوچستان به مقام رفیع شهادت نائل آمد، از وی یک فرزند پسر به نام داریوش به یادگار مانده است.

