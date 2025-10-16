به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکساندر بورتنیکوف، مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه میگوید که این نهاد اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و اوکراین در حال آمادهسازی برای اقدامات خرابکارانه در خط لوله «ترکاستریم» هستند.
بورتنیکوف در دیدار با شورای روسای نهادهای امنیتی و سرویسهای ویژه اعضای اتحادیه کشورهای مستقل مشترکالمنافع(CIS) این اظهارات را مطرح کرده است. ترکاستریم دو خط ۳۱.۵ میلیارد متر مکعبی از دریای سیاه به ترکیه است که بازار ترکیه و جنوب اروپا را تامین میکند.
وی اضافه کرد که اطلاعات معتبری وجود دارد که نشان میدهد عملیاتهای تروریستی و خرابکاری در روسیه تحت پشتیبانی اطلاعاتی انگلیس انجام میشود. به گزارشها، واحدهای سرویس هوایی ویژه انگلیس(SAS) به طور مستقیم در عملیاتهای نظامی علیه روسیه شرکت دارند.
مقام امنیتی روس همچنین گفت که سرویس اطلاعاتی انگلیس عملیات موسوم به «تار عنکبوت» سرویس امنیتی اوکراین (SBU) که درست پیش از مذاکرات اوکراین-روسیه در استانبول در دوم ژوئن انجام شد را هدایت کرده است.
وزارت دفاع روسیه در ماه ژوئن گزارش داد که اوکراین حملات پهپادی را علیه پایگاههای هوایی در مناطق مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و آمور انجام داده است.
