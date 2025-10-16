https://mehrnews.com/x39jVm ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰ کد خبر 6624130 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰ مراسم تشییع شهید محمدهاشم سلطانی گرگان- در این فیلم، مراسم تشییع شهید محمدهاشم سلطانی و اقامه نماز بر پیکر مطهر این شهید را، مشاهده میکنید. دریافت 5 MB کد خبر 6624130 کپی شد مطالب مرتبط گرگان در سوگ سردار شهید؛ پیکر محمد هاشم سلطانی با اشک و اندوه بدرقه شد بازگشت پیکر شهید سلطانی؛ آرامش دوباره در دلها وداع مردم گرگان با پیکر شهید «محمد هاشم سلطانی» پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان تشییع و تدفین میشود پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی دوشنبه به گلستان بازمیگردد برچسبها مراسم تشییع شهید گرگان
