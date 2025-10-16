  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

مراسم تشییع شهید محمدهاشم سلطانی

گرگان- در این فیلم، مراسم تشییع شهید محمدهاشم سلطانی و اقامه نماز بر پیکر مطهر این شهید را، مشاهده می‌کنید.

