گرگان در سوگ سردار شهید؛ پیکر محمد هاشم سلطانی با اشک و اندوه بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور و ولایتمدار گلستان صبح امروز پنجشنبه در فضایی آکنده از اشک و عشق، پیکر شهید محمد هاشم سلطانی را از حسینیه عاشقان ثارالله سپاه نینوا به سمت امام‌زاده عبدالله گرگان بدرقه کردند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های یا حسین (ع) و تصاویر شهدا، با شعارهای «لا اله الا الله» و «شهید زنده است» پیکر این شهید بزرگوار را همراهی کردند. صدای صلوات و نوای حماسی در خیابان‌های گرگان طنین‌انداز شده بود و بسیاری از مردم با چشمانی اشک‌بار پیکر شهید را بر دوش گرفتند.

شهید سلطانی از رزمندگان خط‌شکن و فرماندهان شجاع دوران دفاع مقدس بود که در سال‌های اخیر نیز همواره در عرصه‌های خدمت و دفاع از انقلاب اسلامی فعال بود. مردم گلستان با حضور گسترده در این آئین باشکوه، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی نشان دادند.

در این مراسم مسئولان استانی، همرزمان شهید، خانواده معظم شهدا، نیروهای نظامی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.