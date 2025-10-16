  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

آتش‌سوزی دوباره تالاب زریبار مهار شد

سنندج- آتش‌سوزی که در حاشیه تالاب زریبار رخ داد، پس از دو ساعت تلاش بی‌وقفه و همکاری یگان حفاظت محیط زیست، آتش‌نشانی و اداره کل محیط زیست کردستان، مهار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی جدیدی که در حاشیه تالاب زریبار در شهرستان مریوان به وقوع پیوست، با تلاش‌های سریع و هماهنگ نهادهای مختلف مهار شد.

مهدی بالیده افزود: بر اساس گزارش‌ها، یگان حفاظت محیط زیست در حین گشت‌زنی در منطقه، دود غلیظی را در قسمت غربی تالاب مشاهده کردند و بلافاصله با تماس با اداره محیط زیست و آتش‌نشانی شهرستان، برای مهار آتش به محل اعزام شدند.

رئیس اداره محیط زیست مریوان در این باره گفت: همکاران ما بلافاصله پس از شناسایی آتش، با همکاری آتش‌نشانان و دیگر نهادهای ذی‌ربط، برای جلوگیری از پیشروی آتش به داخل تالاب اقدامات لازم را انجام دادند.

وی افزود: خوشبختانه بعد از دو ساعت تلاش پیوسته، توانستیم آتش را کنترل کرده و از گسترش آن به سایر بخش‌ها جلوگیری کنیم.

بالیده یادآور شد: در این عملیات که با حضور معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست و مسئول تالاب همراه بود، کارشناسان اداره کل محیط زیست نیز برای نظارت و مشاوره فنی در صحنه حاضر شدند.

رئیس اداره محیط زیست مریوان در پایان از همکاری و تلاش‌های یگان حفاظت محیط زیست، آتش‌نشانی شهرداری و دیگر دست‌اندرکاران در مهار به موقع آتش‌سوزی تشکر و قدردانی کرد.

این حادثه در حالی رخ داد که تالاب زریبار به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند طبیعی منطقه نیاز به حفاظت ویژه دارد و هرگونه آسیب به آن می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر اکوسیستم آن بگذارد.

