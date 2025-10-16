گسترش فرهنگ نماز نقش مهمی در تربیت اخلاقی و دینی جامعه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه شورای اقامه نماز، نماز را ستون دین دانست و اظهار داشت: نماز ابزاری برای نزدیکشدن و گفتوگو با خداست و عاملی برای پاکسازی روح است.
وی ادامه داد: اقامه نماز مسئولیتی فردی و اجتماعی است؛ یعنی هم باید خودمان نماز را باکیفیت بخوانیم و هم در گسترش آن در خانواده و جامعه تلاش کنیم؛ این ارتباط معنوی باعث آرامش قلب، کاهش اضطراب و استرس میشود.
فرماندار مرکز لرستان بر تأثیر اجتماعی نماز تأکید کرد و گفت: نماز جماعت موجب اتحاد و همبستگی در جامعه اسلامی است و گسترش فرهنگ نماز در بین نسل جدید نقش مهمی در تربیت اخلاقی و دینی جامعه دارد.
درمنان با بیان اینکه باید آثار نماز در رفتار و اخلاق افراد دیده شود، تصریح کرد: نماز تنها وظیفهای دینی نیست؛ بلکه عامل مؤثری در ایجاد آرامش، نظم، اخلاق و ارتباط معنوی است و همه این موارد زمینهساز زندگی بهتر است.
وی با بیان اینکه باید شیوهها و الگوهای جدیدی را برای نماز داشته باشیم، گفت: باید قهرمانان را الگوی جوانان قرار دهیم و بهرهگیری از ظرفیتهای ورزشی و فرهنگی شهرستان برای توسعه فرهنگ نماز ضروری است.
فرماندار مرکز لرستان، اظهار کرد: هنگامی که یک قهرمان پس از پیروزی در زمینبازی، سجده شکر به جا میآورد این شکرگزاری مایه مباهات همه ایرانیان است.
در حاشیه این جلسه از تلاشها و افتخارآفرینیهای جمعی از ورزشکاران و قهرمانان شهرستان تجلیل شد.
