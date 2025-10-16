به گزارش خبرگزاری مهر، ورزش ایران در حالی به تازگی درخواست میزبانی هفتمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را برای فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی ارسال کرده که هیأتی از این سازمان به تهران سفر کرده تا بازدیدی از اماکن ورزشی، زیرساختهای ورزشی و اقامتی پایتخت داشته باشد.
ناصر المجالی، دبیرکل فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی به همراه سه تن از همکارانش (فاطمه مسعود حیات، اشرف دروه و فاجر محمد) که در این سفر حضور دارند، صبح امروز (پنجشنبه ۲۴ مهرماه) به محل وزارت ورزش و جوانان آمدند و با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با بیان این که دولت ایران مصمم است، میزبانی بازیهای کشورهای اسلامی دوره آینده را بگیرد، خطاب به المجانی گفت: وزارت ورزش و جوانان زمانی که موضوع درخواست میزبانی ایران را برای بازیهای کشورهای اسلامی ٢٠١٩ مطرح کرد با موافقت و حمایت دولت و بویژه شخص آقای رئیس جمهور مواجه شد.
وی افزود: این اطمینان را میدهیم که برای سال ٢٠٢٩ میزبان شایستهای خواهیم بود و شرایط مناسبی را برای خواهران و برادران مسلمان ورزشکار مهیا میکنیم.
وی در ادامه به ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض که اواسط آبان ماه جاری قرار است برگزار شود، اشاره کرد و گفت: بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ابتکار خوبی بود که برای مودت میان کشورهای مسلمان ارائه شد. خوشبختانه این بازیها جایگاه خودش را در دنیا پیدا کرده و هر دوره سطح فنی آن افزایش پیدا کرده است. امیدواریم بازیهای ٢٠٢۵ ریاض در بهترین سطح ممکن برگزار شود. ایران نیز کاروانی قوی به این دوره از رقابتها اعزام خواهد کرد. ما در بیشتر رشتهها تلاش کردهایم که نفرات اصلی را در ترکیب تیم قرار بدهیم. نکته جالب توجه بازیهای ریاض، برگزاری رقابتهای شترسواری است؛ رشتهای که ایران تا پیش از این در آن فعالیتی نداشت اما این موضوع باعث شد تا خود من به شخصه از مسابقات شترسواری جنوب ایران بازدید کنم و درصدد راه اندازی تشکیلاتی برای رشته شترسواری باشیم.
بحرین، عربستان، امارات سه کشوری هستند که در دو ماه پیشرو میزبان سه رویداد مهم آسیایی جوانان، همبستگی کشورهای اسلامی و پاراآسیایی جوانان هستند. وی با اشاره به ظرفیت ورزش آسیا اظهار کرد: قدرت ورزش آسیا در غرب آسیا به گونهای ارتقا یافته است که ما در فاصله کمتر از دو ماه شاهد برگزاری سه رویداد چند رشتهای در این منطقه هستیم. این اتفاق نشان میدهد که امروز زیر بناهایی که در غرب آسیا وجود دارد، شاخص هستند و همه اینها بیانگر این است که ما با شرق آسیا در حال رقابت هستیم.
این نشست با صحبتهای ناصر المجانی، دبیر کل فدراسیون همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی ادامه کرد. وی با ابراز خوشحالی از سفر به تهران گفت: من به خاطر سخاوتی که از ایرانیها میشناسم به کشور ایران سفر کردم. در ایران اماکن ورزشی و زیر بناهای بسیار خوبی وجود دارد و این پاسخ روشنی برای این سوال است که ایران چطور در سالهای اخیر پیشرفت فنی قابل ملاحظهای در ورزش داشته است.
وی با اشاره به بحث نامزدی ایران برای میزبانی از هفتمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ادامه داد: ایران همیشه در سازمان همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی از ما حمایت کرده است. بسیار مفتخر هستیم که شما عضوی از این خانواده هستید و در مراسم افتتاحیه بازیهای ریاض نیز حضور خواهید داشت. به جز ایران دو کشور دیگر درخواست میزبانی به ما دادند که در جریان بازیهای ریاض، میزبان معرفی خواهد شد.
