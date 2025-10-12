به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران به بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی بحرین درباره حمایت‌های مالی وزارتخانه و کمیته ملی المپیک از فدراسیون‌ها گفت: به هر حال کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هماهنگ جلو رفتند و در همه پرداخت‌ها به فدراسیون‌ها توجه ویژه‌ای داشتیم. این حمایت‌ها شامل عزیزانی است که عازم کاروان‌های بحرین و کشورهای اسلامی هستند و امیدواریم که بهترین نتایج را کسب کنند.

وی افزود: از اکنون نیز برنامه‌های بعدی همچنان ادامه دارد، از جمله بازی‌هایی که برای ناشنوایان در ترکیه و ناگویای ژاپن برگزار می‌شود که برای ما بسیار مهم است و باید جبران اتفاقاتی باشد که در آن مسابقات رخ داد. امیدواریم که ورزشکاران ما با حمایت‌های انجام شده نتایج خوبی به دست آورند و این موفقیت مقدمه‌ای باشد برای آمادگی حضور در المپیک لس آنجلس.

هاشمی درباره میزان اعتبارات پرداختی نیز بیان کرد: تا کنون بیش از ۶۰ درصد از اعتباراتی که لازم بود به فدراسیون‌ها پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال وضعیت بسیار بهتری در این زمینه رقم بخورد.