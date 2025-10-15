  1. ورزش
سفر دبیرکل انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی (ISSA) به ایران

«ناصر ایمان مجلالی» دبیر کل انجمن همبستگی ورزشی کشورهای اسلامی و هیات همراه بامداد امروز با استقبال دبیر کل کمیته ملی المپیک وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام آمادگی کشورمان برای میزبانی هفتمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بامداد امروز با استقبال مهدی علی نژاد دبیر کل، مدیران و مشاورین کمیته ملی المپیک، «ناصر ایمان مجلالی» دبیر کل انجمن همبستگی کشورهای اسلامی به اتفاق هیئت همراه وارد تهران شدند تا ضمن دیدار با مسئولین ورزش کشورمان از برخی اماکن و زیر ساخت های ورزشی کشورمان نیز بازدید داشته باشند.

گفتنی است ، فاطمه مسعود حیات ، اشرف دروه و فاجر محمد از انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی هم در این سفر ناصر ایمان مجلالی را همراهی می کنند.

زینب حاجی حسینی

