۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

پورسان: نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس حویق متولد شد

رشت-سخنگوی اورژانس گیلان با اشاره به تولد نوزاد دختر عجول در آمبولانس حویق گفت: بعد از اقدامات به موقع تیم اورژانس مادر و دختر به بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل شدند.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز پنجشنبه تیم اورژانس حویق در پی دریافت تماس مبنی بر انتقال مادر بارداری با درد شکمی، به محل مراجعه کردند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از انجام معاینات اولیه و آماده‌سازی مادر برای انتقال به بیمارستان، در مسیر انتقال با تشدید درد زایمان مواجه شدند که بلافاصله اقدامات لازم جهت تولد نوزاد را در آمبولانس آغاز کردند.

پورسان تصریح کرد: در این عملیات موفق، نوزاد دختری در آمبولانس به دنیا آمد و پس از اطمینان از وضعیت مادر و نوزاد، هر دو به بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل و بستری شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند.

سخنگوی اورژانس گیلان با بیان اینکه این حادثه نمونه‌ای از آمادگی و توانمندی بالای نیروهای امدادی استان است، از مردم خواست در مواقع اضطراری با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و برای تسهیل در عملیات کمک‌رسانی همکاری لازم را داشته باشند.

