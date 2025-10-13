پورسان: نوزاد عجول در مسیر دوران- پونل متولد شد

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۹:۳۲ دوشنبه طی تماس تلفنی با مرکز اورژانس ۱۱۵ درد زایمانی یک مادر باردار ۳۴ ساله در مسیر دوران به پونل گزارش شد.
وی افزود: با اعلام این وضعیت، تکنسینهای پایگاه اورژانس رضوانشهر، بلافاصله به محل اعزام شدند.
پورسان ادامه داد: پس از رسیدن به سه راه پونل و بررسی وضعیت مادر، مشخص شد که زایمان قریبالوقوع است که تیم اورژانس با اقدامات سریع، حفظ آرامش مادر و رعایت کامل اصول حرفهای، موفق شدند نوزاد را در خودروی شخصی خانواده به دنیا بیاورند.
وی گفت: مادر و نوزاد پس از تولد و انجام مراقبتهای اولیه، توسط اورژانس به بیمارستان شهدای رضوانشهر منتقل شدند و هماکنون در سلامت کامل هستند.
