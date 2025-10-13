  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۶

پورسان: نوزاد عجول در مسیر دوران- پونل متولد شد

پورسان: نوزاد عجول در مسیر دوران- پونل متولد شد

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: نوزاد یک مادر باردار ۳۴ ساله در مسیر دوران- پونل با اقدام به‌ موقع تکنسین‌ های اورژانس ۱۱۵ رضوانشهر در خودروی شخصی خانواده به دنیا آمد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۹:۳۲ دوشنبه طی تماس تلفنی با مرکز اورژانس ۱۱۵ درد زایمانی یک مادر باردار ۳۴ ساله در مسیر دوران به پونل گزارش شد.

وی افزود: با اعلام این وضعیت، تکنسین‌های پایگاه اورژانس رضوانشهر، بلافاصله به محل اعزام شدند.

پورسان ادامه داد: پس از رسیدن به سه راه پونل و بررسی وضعیت مادر، مشخص شد که زایمان قریب‌الوقوع است که تیم اورژانس با اقدامات سریع، حفظ آرامش مادر و رعایت کامل اصول حرفه‌ای، موفق شدند نوزاد را در خودروی شخصی خانواده به دنیا بیاورند.

وی گفت: مادر و نوزاد پس از تولد و انجام مراقبت‌های اولیه، توسط اورژانس به بیمارستان شهدای رضوانشهر منتقل شدند و هم‌اکنون در سلامت کامل هستند.

کد خبر 6621518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها