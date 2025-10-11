تولد نوزاد دختر در آمبولانس اورژانس بانوان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان پیش از ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر از وقوع یک زایمان موفق در داخل آمبولانس اورژانس بانوان خبر داد و گفت: ساعت ۹:۱۴ صبح امروز، تماسی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی بر شروع دردهای زایمانی در یک خانم ۴۰ ساله دریافت شد.
بابک هدایی افزود: بلافاصله تیم اورژانس بانوان استان به محل اعزام شدند و در مسیر انتقال به بیمارستان، مادر دچار دردهای شدید زایمانی شد که با حضور بهموقع و اقدامات حرفهای کارشناسان اورژانس، زایمان در آمبولانس انجام شد و نوزاد دختر، سالم و در شرایط پایدار به دنیا آمد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان ضمن تقدیر از عملکرد سریع و دقیق تیم اعزامی گفت: هر مأموریت اورژانس میتواند لحظهای حساس و سرنوشتساز باشد، این بار اما با صحنهای متفاوت روبهرو شدیم؛ تولدی که نه در بیمارستان، بلکه در دل مأموریت رقم خورد. این موفقیت حاصل تخصص، آرامش و انساندوستی کارکنان اورژانس بانوان است.
هدائی با اشاره به اهمیت حضور نیروهای آموزشدیده زن در چنین مأموریتهایی تأکید کرد: کارشناسان اورژانس بانوان، نماد تعهد، آمادگی و عشق به خدمت هستند و ما به این عزیزا و عملکرد حرفهایشان در لحظات حساس افتخار میکنیم.
وی گفت: نوزاد و مادر برای ادامه مراقبتهای پزشکی به بیمارستان منتقل شدهاند و حال عمومی هر دو رضایتبخش گزارش شده است.
