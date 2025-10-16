ارتقای خدمات زیرساختی در کویر طبس مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی ظهر پنج‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری استان، اظهار داشت: مناطق کویری سهم قابل توجهی از جغرافیای استان را به خود اختصاص داده‌اند و توجه به توسعه پایدار آن‌ها، به منزله برقراری تعادل در رشد منطقه‌ای و تقویت بنیه امنیتی در نواحی شرقی کشور است.

وی افزود: محورهای اصلی این بازدید، برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای خدمات زیرساختی، بهبود شرایط معیشتی ساکنان روستاهای کویری و همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه گردشگری منطقه بود.

فرماندار طبس هم در این جلسه با تأکید بر جایگاه استراتژیک این شهرستان، عنوان کرد: طبس با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخورداری از جاذبه‌های طبیعی منحصر به فرد، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کویری کشور را دارد.

اشرفیان ادامه داد: تحقق این چشم‌انداز منوط به هم‌افزایی مؤثر بین دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم دانست.