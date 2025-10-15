مرز ماهیرود مزیت ویژه ترانزیتی ایران به افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در دیدار با سرهنگ رفیعی فرمانده مرزبانی با اشاره به امنیت مرزهای خراسان جنوبی، بیان کرد: نقش مرزبانان در تأمین امنیت این مسیر بسیار کلیدی است.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی به‌واسطه حضور نیروهای مرزبانی در تمامی نقاط مرزی، امنیت پایدار برقرار است که جای قدردانی دارد، گفت: مرز ماهیرود نقشی محوری در صادرات و ترانزیت دارد.

هاشمی با تأکید بر نقش مرز ماهیرود در توسعه ترانزیت، اظهار داشت: مسیر کوتاه ترانزیتی از بندرعباس و بندر شهید رجایی به افغانستان از طریق مرز ماهیرود، مزیت ویژه‌ای برای کشور است و قطعاً حجم مبادلات در آینده افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه تنها در سال جاری بیش از ۳۱ هزار کامیون و ۸۷۳ هزار تن بار از این مرز مبادله شده که در نوع خود کم‌نظیر است، اظهار کرد: مرزبانان، تأمین امنیت پایدار در مرزها یکی از عوامل اصلی رونق مبادلات مرزی، تسهیل صادرات و توسعه ترانزیت است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در مدت ۱۲ روز جنگ تحمیلی و با وجود محدودیت فعالیت مرز، در کمتر از ۴۸ ساعت ۲۴۰ کامیون از مرز عبور داده شد و سه هزار کارگر افغانی نیز تحت نظارت دقیق کنترل، ورود و بازگشت داده شدند، این عملکرد نتیجه هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی مرزبانی و دستگاه‌های مرتبط است.