۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

غنیمتی: بیش از ۷ کیلوگرم موادمخدر در خدابنده کشف شد

زنجان- فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از اجرای طرح آرامش در سطح شهرستان خدابنده خبر داد و گفت: در این طرح مقدار ۷ کیلو و ۵۲۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن غنیمتی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری ماموران انتظامی کوپ تابعه به منظور پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و معتادان موادمخدر، به مدت ۲ هفته در چندین مرحله طرح آرامش در شهر را در مناطق آلوده و جرم خیز اجرایی کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده میدانی، مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی قضائی محل‌های شناسایی شده را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی خدابنده بیان داشت: مأموران در سطح شهرستان ۴۵ محل و پاتوق‌های شناسایی شده را بازرسی کردند و مقدار ۷ کیلو و ۵۲۰ گرم انواع مواد مخدر را کشف و همچنین تعداد ۴۳ نفر معتاد جمع آوری و ۳۵ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر دستگیرکردند.

سرهنگ غنیمتی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی و معتادین به کمپ معرفی شدند از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

