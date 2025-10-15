  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

عباسی: ۱۳۹۹ تن آرد و گندم قاچاق در زنجان کشف شد

زنجان- جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف یک هزار و ۳۹۹ تن آرد و گندم خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی عباسی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی و تلاش های شبانه روزی اطلاعاتی و پلیسی، در بازرسی از انبار چندین شرکت، در مجموع یک هزار و ۳۹۹ تن آرد و گندم (۶۹۱ تن گندم و ۷۰۸ تن آرد یارانه ای) خارج از شبکه توزیع را کشف و ضبط کردند که در این خصوص ۱۶ نفر دستگیر و ۲ دستگاه کامیون توقیف شد.

عباسی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، ادامه داد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی، احتکار یا قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ یا شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ با کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

کشف چهار هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در محور زنجان – قزوین

فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از توقیف یک دستگاه کامیونت و کشف چهار هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در محور زنجان – قزوین خبر داد.

سرهنگ علیرضا مقدم اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت و کالا و تشدید کنترل خودروهای حامل انواع سوخت، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام گشت زنی های هدفمند در جاده های استان، در آزادراه زنجان – قزوین به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی و صدور مجوزهای لازم، خودروی مذکور مورد بازرسی قرار گرفت که مقدار چهار هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع، از نوع گازوئیل به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

مقدم با تاکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و سودجویان اقتصادی از مردم خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم صورت گیرد.

