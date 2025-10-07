عباسی: کمپ ماده ۱۶ پذیرای همه معتادین متجاهر استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: پس از وقفه ای کوتاه، چرخه خدمت رسانی به معتادین متجاهر در استان زنجان مجددا فعال شد.

دادستان مرکز استان زنجان افزود: با همراهی و هم افزایی دستگاه های اجرایی، خدمت رسان از سیزدهم مهر ماه با ابلاغ دادستانی مرکز استان و اجرای طرح از سوی فرماندهی انتظامی استان زنجان، جمع آوری معتادین متجاهر از سطح استان زنجان آغاز شد.

عباسی با بیان این اینکه پذیرش مجدددر کمپ ماده ۱۶ مشمول همه معتادان متجاهر در سطح استان زنجان می شود، گفت: هر معتادِ‌متجاهری که جا و مکان مشخصی نداشته باشد و در سطح شهر و یا حومه شهر با مصرف مواد مخدر و روان گردان باعث ایجاد زحمت برای همشهریان شده باشد، مشمول بازپروری از طریق این کمپ خواهدشد و چرخه خدمت رسانی به آنان از طریق درمان و بازپروری، اصلاح و به آغوش اجتماع و خانواده بازگردانده خواهند شد تا طعم‌شیرینی همراهی و زیستِ بی اعتیادِ به مواد رادر جامعه بچشند.

دادستان مرکز استان زنجان خاطر نشان کرد : کمپ ماده ۱۶ شهید داود احمدی یک کمپ استانی بوده و با توجه به ظرفیت های موجود تنها معضل شهرستان را در خصوص این موضوع حل نخواهد کرد؛ بلکه به صورت استانی فعالیت و موجبات خشنودی و خرسندی تمامی هم استانی هادر شهرستان های مختلفِ استانِ زنجان را فراهم خواهدکرد.