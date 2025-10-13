طراقیه: روایتگری نسل جدید از مقاومت ماندگارتر و اثرگذار تر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه در دیدار جمعی از دانشآموزان مدارس سما زنجان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به نقش نسل جدید در تداوم راه شهدا و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: تجربه نسلهای مختلف از دوران مقاومت دارای ابعاد مختلفی است.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: نسل ما دوران دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی را با تمام سختیها و فداکاریهایش درک کرده بود، اما شما تنها شنیده بودید؛ در جنگ ۱۲ روزه اخیر، نسل شما طعم واقعی مقاومت را لمس کرد و درک عمیقتری از حماسه و ایثار یافت.
فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه جوانان دهه هفتادی در این میدان نیز حماسهآفرینی کردند، ادامه داد: استان زنجان در این نبرد ۱۴ شهید تقدیم کرد و این افتخار باید توسط شما نسل جدید زنده نگه داشته شود.
وی افزود: به دیدار خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه بروید و لحظات ایثار آنان را سینهبهسینه نقل کنید، چراکه اگر از زبان شما گفته شود، ماندگارتر خواهد بود.
سردار طراقیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریتهای پلیس تصریح کرد: پلیس لحظاتی را میبیند که بسیاری از مردم از آن بیخبرند؛ لحظاتی سرشار از فداکاری، صبر و خدمت.
وی با اشاره به اهمیت حضور پلیس در مدارس گفت: تقویت و افزایش نیروهای راهنمایی و رانندگی در اطراف مدارس در دستور کار است و در صورت فراهم شدن شرایط، کارشناسان پلیس فتا نیز برای ارائه آموزشهای فضای مجازی در مدارس حضور خواهند یافت.
نظر شما