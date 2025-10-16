سلامت جسم و تغذیه سالم پایه توسعه و رفاه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی غذا در بعد از ظهر پنجشنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، جمعی از مسئولان استانی، فعالان حوزه صنایع غذایی و مدیران شهری برگزار شد. این همایش با هدف تبیین اهمیت تغذیه سالم، ارتقای فرهنگ خوراک و حمایت از صنایع غذایی استان کرمانشاه برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در سخنان خود سه محور اصلی سلامت جامعه را تشریح کرد و گفت: ورزش اساس سلامت جسمی و نشاط فردی است و نباید محدود به سن، جنسیت یا شرایط خاص باشد. همه افراد باید فعالیت بدنی مستمر را در برنامه زندگی خود لحاظ کنند و حتی با وجود مسئولیت‌های کاری، زمانی برای ورزش اختصاص دهند؛ چرا که سلامت جسم پایه بهره‌وری در کار و زندگی است.

دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به اهمیت تغذیه سالم افزود: تأمین غذای سالم در شرایط صنعتی و پیچیده امروز نیازمند نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی و همکاری همه نهادهاست. از مزرعه تا سفره مردم باید کنترل، نظارت و رعایت استانداردها انجام شود تا غذای سالم به دست شهروندان برسد.

وی همچنین اصلاح نان مصرفی مردم را یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در ارتقای سلامت عمومی عنوان کرد و بیان داشت: نان سالم می‌تواند بسیاری از بیماری‌های گوارشی را کاهش دهد و هزینه‌های درمانی را به مردم بازگرداند. طرح نان کامل و سالم که در استان اجرا شده، می‌تواند الگویی ملی برای تغذیه سالم باشد و لازم است این حرکت ارزشمند گسترش یابد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر پیوند تغذیه و فرهنگ گفت: غذا فقط نیاز انسان نیست؛ نماد فرهنگ و هویت ماست. خوراک محلی و سنتی کرمانشاه ظرفیت تبدیل‌شدن به برند جهانی را دارد و باید از آن در مسیر شهر خلاق خوراک حمایت شود.

وی همچنین از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری و فعالان حوزه صنایع غذایی استان تقدیر کرد و افزود: کرمانشاه با تنوع غذایی، توان تبدیل‌شدن به قطب خوراک سالم کشور را دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و ارتقای سلامت جامعه بهره گرفت.