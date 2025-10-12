به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری جشنواره غذای سنتی در بوستان نهجالبلاغه ،۳۰۰ نفر از سالمندان ساکن منطقه ۲، فرهنگ غذای ایرانی و سنتی را به نمایش گذاشتند.
حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، این رویداد را حرکتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ تغذیه سالم برشمرد و گفت: کانون جهاندیدگان یکی از ظرفیتهای مهمی است فرصت حضور سالمندان در فعالیتهای اجتماعی را فراهم میکند.
وی با تقدیر از مشارکت گسترده شهروندان در برنامههای فرهنگی گفت: امید است شاهد گسترش فعالیت شهروندان در برنامههای فرهنگی و هنری در محلات باشیم.
اکرم رجای، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در تشریح این رویداد، اعلام کرد: جشنواره پس از فراخوانی چندروزه، با مشارکت فعال سالمندان منطقه اجرا شد.
وی تصریح کرد: شرکتکنندگان بهعنوان سفیران فرهنگ غذای سالم، با طبخ و عرضه انواع غذاهای محلی و سنتی از جمله نان، آش، خوراکهای بومی و شیرینیهای خانگی، جلوهای درخشان از فرهنگ اصیل ایرانی را به نمایش گذاشتند که نشاندهنده غنای میراث آشپزی منطقه است.
وی افزود: یکی از اهداف کلیدی، جلوگیری از انزوای اجتماعی این قشر زحمتکش جامعه است. جشنواره فضایی را فراهم میکند که در آن سالمندان نهتنها مصرفکننده صرف خدمات اجتماعی نباشند، بلکه بهعنوان سرمایههای دانش و تجربهدیده شوند. رقابت سالمندان بر سر طبخ بهترین غذا، به آنها احساس تعلق، ارزش و کارایی مجدد میبخشد و به طور مستقیم بر سلامت روان و کاهش افسردگی آنها تأثیر مثبت دارد.
وی افزود: این جشنواره، علاوه بر ترویج سنتها و غذاهای سالم، فرصتی برای تعامل اجتماعی و تقویت پیوندهای محلهای فراهم آورد.
در پایان مراسم، جوایزی به شرکتکنندگان فعال و برگزیدگان جشنواره اهدا شد تا بدینوسیله از تلاشهای آنان برای حفظ و معرفی فرهنگ غذایی منطقه تقدیر به عمل آید.
نظر شما