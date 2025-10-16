  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

همایش روز جهانی غذا در کرمانشاه با محور «جهانشهر خلاق خوراک»

همایش روز جهانی غذا در کرمانشاه با محور «جهانشهر خلاق خوراک»

کرمانشاه - همایش روز جهانی غذا با محور «کرمانشاه، جهانشهر خلاق خوراک» با حضور و جمعی از مسئولان استانی و فعالان صنایع غذایی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه به مناسبت روز جهانی غذا، همایش تجلیل از صنایع غذایی برتر و نمونه استان کرمانشاه با عنوان «کرمانشاه، جهانشهر خلاق خوراک» در محل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.

این همایش با حضور جمعی از مدیران کل و مسئولان استانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاون غذا و داروی دانشگاه و اعضای هیأت‌رئیسه برگزار گردید.

محورهای کلیدی همایش شامل ارتقای امنیت غذایی، نقش غذاهای فراسودمند در سلامت، کاهش ضایعات مواد غذایی، کاربرد هوش مصنوعی در زنجیره غذا، فرمولاسیون نوین مواد غذایی و استفاده از فناوری نانو در صنعت غذا بود که توسط کارشناسان و اساتید دانشگاهی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، از صنایع غذایی برتر استان کرمانشاه به‌دلیل نقش مؤثر در تولید سالم، رعایت استانداردهای بهداشتی، نوآوری در تولید و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، شعار جهانی امسال روز جهانی غذا با عنوان «دست در دست هم برای غذای بهتر و آینده‌ای بهتر» انتخاب شده است که بر همکاری و همدلی جهانی برای دسترسی عادلانه‌تر به غذای سالم و پایدار تأکید دارد.

