اختصاص واحد درسی «آمادگی در حوادث و سوانح» برای همه دانشجویان از امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری سازمان مدیریت بحران کشور و همراهی و اقدام مناسب وزارت علوم تحقیقات و فناوری واحد درسی آمادگی در برابر حوادث و سوانح طراحی و ابلاغ شد.

حسین ظفری سخنگوی این سازمان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس بند (الف) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» برای تمامی دانشجویان اقدام کند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و همکاری وزارت علوم، این واحد درسی در پیوست صورت‌جلسه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی قرار گرفت و در این جلسه به تصویب رسید. پس از ابلاغ وزیر علوم، گذراندن این درس برای تمامی دانشجویان کشور الزامی شد.

به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران، بر اساس این مصوبه، هر دانشجو در یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری موظف است یک بار این درس را بگذراند. اجرای این مصوبه از سال تحصیلی ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و در برخی دانشگاه‌ها نیز به‌صورت پایلوت در حال اجراست.

ظفری خاطرنشان کرد: ابلاغ این مصوبه در شهریور سال ۱۴۰۴ انجام شده و با هماهنگی وزارت علوم، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های مرتبط، اجرای آن به‌صورت گسترده دنبال خواهد شد.

وی هدف از این اقدام را افزایش سطح دانش و آمادگی دانشجویان در برابر حوادث و بلایای طبیعی دانست و گفت: «امیدواریم اجرای این طرح بتواند با ارتقای دانش علمی و مهارتی قشر دانشگاهی، نقش مؤثری در کاهش آثار سوانح و بلایای طبیعی در کشور ایفا کند.

ظفری در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط ابراز امیدواری کرد که «با اجرای کامل این واحد درسی، شاهد جامعه‌ای آگاه‌تر، آماده‌تر و ایمن‌تر در برابر حوادث باشیم.