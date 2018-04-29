حوادث ساختمانی بیشترین حوادث در استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر یکشنبه در مراسم جشنواره امتنان از الگوهای برتر جامعه کار و تولید در محل اتاق بازرگانی استان زنجان، افزود: خوشبختانه تعداد حوادث ناشی از کار در استان زنجان نسبت به سنوات گذشته کاهش خیلی خوبی داشته و طی سال ۹۵ تعداد حوادث کار در واحدهای تولیدی استان ۳۶۳ مورد بوده که در سال ۹۶ به ۱۷۱ حادثه رسیده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: این رکورد خوبی است و باید حوادث کار بیشتر کاهش یابد.

یوسفی با تاکید بر اینکه متأسفانه طی سال ۹۵ بیش از ۲۴ نفر براثر حوادث کار فوت شدند که این تعداد در سال ۹۶ به ۱۴ نفر کاهش‌یافته است، افزود: خوشبختانه از سال ۹۲ تاکنون تعداد حوادث ناشی از کار سیر نزولی داشته است و این برای استان بسیار خوب است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان در حوادث ساختمانی بیشترین حوادث را دارد و در این میان کارگران و کارفرمایان باید دقت لازم در رعایت مسائل ایمنی را داشته باشند.

یوسفی ابراز کرد: شاخص‌های مورد نظر برای انتخاب کار آفرین برتر نوآوری، خلاقیت، کیفیت خدمات، میزان اشتغال‌زایی است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: ظرفیت تعاونی ها می‌تواند در قالب این جشنواره‌ها ارائه شود و توسعه فرهنگ کار آفرینی مهم است.

یوسفی ابراز کرد: اگر فرهنگ کارآفرینی به خوبی در جامعه نهادینه شود معضل بیکاری در جامعه رفع می‌شود.