انتقال معاونت گردشگری به ارگ آزادی و افتتاح مدرسه‌ مرمت

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه ارمغان ابریشم در محل وزارت میرات‌فرهنگی و گردشگری دیدار کرد.

در جریان این دیدار محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه ضمن اشاره به سوابق تاریخی روابط میان دو کشور به تشریح و معرفی ظرفیت‌ها و سوابق همکاری‌های پژوهشی میان پژوهشگاه و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی چین و تشریح فرایند برگزاری و انتشار مقالات مرتبط با روابط تاریخی میان ایران و چین در شماره اختصاصی مجله باستان‌شناسی پارسه پرداخت.

۳ اقدام کلیدی برای حضور مؤثر ایران در نمایشگاه‌های گردشگری خارجی

یک کارشناس گردشگری با اشاره به نقش نمایشگاه‌های بین‌المللی در معرفی برند ملی کشورها، حضور ایران در این رویدادها را فرصتی برای بازتعریف تصویر گردشگری در جهان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

احمد مطیعی، استاد دانشگاه و کارشناس پیشکسوت گردشگری و دفاتر مسافرتی درباره حضور ایران در نمایشگاه‌های خارجی گفت: نمایشگاه‌های جهانی گردشگری مهم‌ترین بستر تعامل میان کشورها برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و سرمایه‌گذاری هستند و برای ایران، حضور در این رویدادها فرصتی برای تقویت دیپلماسی گردشگری و ارتقای جایگاه کشور در بازار جهانی سفر است.

وی با اشاره به گستردگی این رویدادها گفت: سالانه بیش از ۱۲۰ نمایشگاه تخصصی گردشگری در جهان برگزار می‌شود که حدود ۲۰ نمایشگاه از جمله ITB برلین، WTM لندن، ATM دوبی، FITUR مادرید و MITT مسکو از اهمیت بین‌المللی برخوردارند. این نمایشگاه‌ها معمولاً با مشارکت ۵۰ تا ۱۸۰ کشور و حضور هزاران فعال حرفه‌ای گردشگری برگزار می‌شوند.

به گفته این کارشناس، کشورها از طریق پاویون ملی در این رویدادها شرکت می‌کنند و در کنار نهادهای دولتی، بخش خصوصی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی نیز حضور فعالی دارند. طراحی هویت بصری، ارائه محصولات فرهنگی و صنایع‌دستی و برگزاری نشست‌های همکاری از جمله محورهای اصلی حضور کشورها در این نمایشگاه‌هاست.

وی با اشاره به تجربه ایران در سال‌های اخیر گفت: ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی برلین، مادرید، دوبی و مسکو شرکت داشته و توانسته در معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی و تاریخی خود موفق عمل کند، هرچند هنوز ضعف‌هایی در هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی و طراحی غرفه‌های ملی وجود دارد.

این کارشناس با تأکید بر ضرورت استمرار و انسجام در سیاست حضور ایران در نمایشگاه‌های خارجی افزود: در شرایطی که کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و ترکیه با سرمایه‌گذاری گسترده در حال معرفی برند ملی گردشگری خود هستند، غیبت ایران در این رویدادها به‌منزله عقب‌ماندن از رقابت جهانی است.

رایگان شدن ورود نابینایان به موزه‌ها و بناهای تاریخی در روز «عصای سفید»

معاون میراث‌فرهنگی کشور، ورود روشندلان و کم‌بینایان به تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی کشور را در روز جهانی عصای سفید، رایگان اعلام کرد.

با دستور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور و به مناسبت روز جهانی عصای سفید (چهارشنبه ۲۳ مهرماه)، ورود نابینایان و کم‌بینایان به تمامی موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و بناهای تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با یک همراه به‌صورت رایگان اعلام شد.

علی دارابی در این باره گفت: این تصمیم در راستای تکریم جایگاه روشندلان و ترویج عدالت فرهنگی اتخاذ شده و هدف آن فراهم‌کردن دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به میراث فرهنگی و تاریخی کشور است.

راه اندازی همزمان چهار آکادمی بین‌المللی و اولین هتل موزه هنر

این هفته مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد شاهد در یک آئین همزمان چهار آکادمی بین‌المللی هنری را افتتاح و تبدیل یک هتل به هتل موزه هنر را اعلام کرد.

مراسم اصلی افتتاح آکادمی‌ها در موزه زمان تهران برگزار شد و گشایش سایر آکادمی‌ها نیز به صورت برخط (آنلاین) صورت گرفت.

آئین گشایش این شبکه آموزشی، با هدف تقویت پیوند میان میراث فرهنگی، هنر و دانش‌های نوین، در سالن اصلی موزه زمان تهران برگزار شد. این مراسم با حضور مسئولان عالی‌رتبه فرهنگی کشور و چهره‌های شاخص دانشگاهی همراه بود.

از جمله حاضران در این مراسم می‌توان به مدیر عامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، رئیس ایکوم ایران (شورای بین‌المللی موزه‌ها)، و قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهر تهران اشاره کرد که در کنار

جمعی از هنرمندان پیشکسوت و استادان برجسته رشته‌های هنری، شاهد آغاز به کار این مراکز تخصصی بودند.

مرمت آرامگاه حافظ شیرازی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس از پیشرفت ۴۰ درصدی مرمت آرامگاه حافظ شیرازی خبر داد و گفت: مرمت حافظیه گامی مهم در حفظ هویت فرهنگی استان است.

صادق زارع ظهر سه‌شنبه از پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات ساماندهی و مرمت آرامگاه حافظ در شیراز خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان دانست.

وی ادامه داد: مرمت و ساماندهی آرامگاه حافظیه با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال در دست انجام است و در حال حاضر سبک‌سازی و اجرای عایق‌های رطوبتی بام، مرمت آجر فرش مقبره‌های ضلع غربی، تعمیرات بخش‌های آجری در ضلع شمالی و نیز تعمیرات سنگ‌فرش موضعی در محوطه آرامگاه در دست اجر است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی فارس افزود: این عملیات به صورت پیمانی اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.

زارع گفت: با توجه به تشکیل کارگروه ساماندهی اماکن تاریخی - فرهنگی اداره کل، کلیه اقدامات اجرایی پیش‌رو پس از طرح و تصویب موضوعات و طرح در کمیته و شورای فنی استان به مرحله اجرا خواهد رسید، که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ادامه مرمت و تعمیرات مجموعه آرامگاه حافظیه شامل مرمت و رنگ‌آمیزی بخش‌های چوبی درها، پنجره‌ها و ارسی‌ها، ساماندهی محوطه و فضای سبز، مرمت و تعمیرات داخلی مقابر پیرامونی و ساماندهی و اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی مورد نیاز مجموعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاونت گردشگری به ارگ آزادی می‌رود

این هفته وزیر میراث فرهنگی گفت: به‌زودی عملیات ساخت ساختمان جدید معاونت گردشگری در مجموعه مرکزی وزارتخانه (ارگ آزادی) آغاز می‌شود.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در بازدید از معاونت گردشگری و در نشست با معاون، مدیران و کارشناسان این معاونت، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در این بخش، اظهار کرد: ما به یک الگوی مطلوب حکمرانی گردشگری نیاز داریم که بتواند حداقل برای ۲۰ سال آینده، جهت‌گیری توسعه این صنعت را تعیین کند.

وی با بیان اینکه حضور مستمر و تقویت‌شده وزارتخانه در معاونت گردشگری در دستور کار است، افزود: به‌زودی عملیات ساخت ساختمان جدید معاونت گردشگری در مجموعه مرکزی وزارتخانه آغاز می‌شود. این اقدام با هدف تقویت زیرساخت‌های اداری و تمرکز بیشتر بر برنامه‌ریزی‌های تخصصی صورت می‌گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت ایجاد تصویر واقعی و امن از ایران در سطح بین‌المللی اظهار داشت: ایران یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است، اما گاه برخی رسانه‌های خارجی تصویری ناصحیح ارائه می‌دهند. ما باید همواره واژه «ایرانِ امن» را برجسته کنیم تا واقعیت کشورمان به‌درستی بازتاب یابد.

وی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری نهضت تولید محتوای گردشگری در استان‌ها گفت: خوشبختانه در ۳۱ استان کشور، روند تولید محتوای هدفمند در حوزه گردشگری آغاز شده است. نخستین محصول مشترک میان فعالان رسانه‌ای و هنری نیز به‌پایان رسیده و نتایج آن امیدوارکننده است. هماهنگی میان روابط‌عمومی‌های استانی و معاونت گردشگری باید تقویت شود تا جریان اطلاع‌رسانی منسجم و حرفه‌ای‌تر پیش برود.

«مدرسه مرمت» افتتاح شد

در این هفته آیین افتتاحیه نخستین دوره آموزشی «مدرسه مرمت» با محوریت «کاوش در علم مواد و آشنایی با آنالیزهای نوین مرتبط با میراث فرهنگی»، به‌صورت مجازی در پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار شد.

در آئین افتتاحیه دوره «مدرسه مرمت»، رضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، با تأکید بر نقش بنیادین آموزش‌های تخصصی در پویایی نظام میراث‌فرهنگی کشور گفت: پژوهشکده حفاظت و مرمت رسالتی ملی را بر دوش دارد که بر پایه توسعه آموزش‌های تخصصی و انتقال دانش کاربردی استوار است. ما در این مسیر برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پلی میان دانش نظری و تجربه عملی ایجاد کنیم و آموزش‌های کاربردی را به‌عنوان رگ‌های تغذیه‌کننده پیکره میراث‌فرهنگی جاری سازیم.

وی با بیان اینکه تجربه‌های سالیان اخیر این پژوهشکده اکنون به‌شکل علمی و قابل‌انتقال در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد، افزود: اگر میراث‌فرهنگی را قلب تپنده هویت ملی بدانیم، آموزش‌های کاربردی همان جریان خون در رگ‌های آن هستند که حیات و پویایی این پیکره را تضمین می‌کنند. ما آماده‌ایم با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی، دوره‌ها و نشست‌های تخصصی‌تر و هدفمندتری برگزار کنیم تا پیوندی پایدار میان آموزش‌های آکادمیک و مهارت‌محور ایجاد شود.

کاخ گلستان مجهز به سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک شد

در این هفته مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از تجهیز کتابخانه نسخ خطی و آلبوم خانه کاخ گلستان به سیستم استاندارد اعلام و اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200 خبر داد و تأکید کرد این مخزن، نخستین مخزن نسخ خطی در حوزه میراث فرهنگی کشور است که به این شیوه محافظت می‌شود.

آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: در سال گذشته، پروژه‌ای تخصصی برای تجهیز کتابخانه نسخ خطی کاخ گلستان به سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک با نظارت مستقیم سازمان آتش‌نشانی، انجام شد.

وی افزود: طبق اعلام سازمان آتش نشانی تهران، نخستین تائیدیه تخصصی سیستم اعلام و اطفا حریق اتوماتیک با گاز FM200 در تهران، برای این مخزن، صادر شده است.

امامی ادامه داد: با توجه به اهمیت حفاظت پیشگیرانه از اموال و آثار تاریخی و تجربه بحران‌های گذشته، آلبوم خانه کاخ گلستان به عنوان دومین بخش مجموعه نیز، به این سیستم مجهز شد. این بخش با ارزش بالای تاریخی خود شامل مجموعه‌ای از آثار کم‌نظیر و مستندات تاریخی است که حفاظت از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

شاهد رشد حضور گردشگران در شهریور و مهر هستیم

در این هفته سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: تفکر مکانیکی نسبت به نیروی انسانی تفکری غلط است. ما با انسان طرف هستیم و در رابطه با انسان باید مبانی انسان شناسی، اخلاقی و تعاملی برخورد کرد. در مدیریت امروز از مفهومی به نام رهبری صحبت می‌کنند و نه مدیریت عامرانه و از بالا به پایین و مسئله رهبری بر قلوب بسیار مهم است.

صالح امیری در خصوص لغو روادید اظهار کرد: ما در حال حاضر با ۳۳ کشور در شرایط لغو روادید هستیم و این موضوع تداوم دارد و چیزی تغییر نکرده است. و به دنبال گسترش آن هستیم و هر امکانی که اجازه بدهد شرایط بهتر شود به کمک وزارت امور خارجه این کار را دنبال خواهیم کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص آمار گردشگری کشور در شش ماه ابتدایی سال، عنوان کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال بر اساس آمارها و نیز گزارشی که از فراجا داریم، حدود سه و نیم میلیون گردشگر، وارد کشور شدند. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رشد ۳۰ درصدی را به طور میانگین تجربه کردیم. در ماه‌های خرداد تیر و مرداد با کاهش مواجه شدیم و خوشبختانه در شهریور و مهر روند ما مثبت و در حال بازگشت به شرایط عادی است ضمن آنکه مقصد اول گردشگران مشهد مقدس بوده است.

رالی خانوادگی وزارت میراث فرهنگی با ۲۱۰ شرکت‌کننده برگزار شد

در این هفته اعلام شد رالی کارکنان وزارت میراث فرهنگی از ۲۳ برگزار شده و تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد یافت و طول مسیر آن ۴۰۰ کیلومتر است. مقصد نهایی، شهر ساری در استان مازندران بود.

در این رویداد، ۵۳ خانواده با ۵۳ خودرو شرکت کرده‌اند که مجموعاً ۲۱۰ نفر را شامل می‌شود. همچنین، حدود ۱۰ اکیپ فنی و داوری در طول مسیر بر برگزاری ایمن و منظم رالی نظارت کردند.