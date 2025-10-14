به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در راستای تحقق احکام چهارساله شهرداری تهران و سرعتبخشی به روند راهاندازی مراکز هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) مناطق ۲۲ گانه اظهار کرد:این بازدیدها با محوریت مرکز هماهنگی عملیات اضطراری شهر تهران و با حضور نمایندگان سازمان فاوای شهرداری تهران و کارشناسان حوزههای پیشگیری و کاهش خطر، HSE، ICT و امور مناطق سازمان بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی افزود: برخی از پایگاهها از جمله مناطق ۵، ۶ و ۱۰ در سالهای گذشته با استفاده از اعتبارات موجود راهاندازی شدهاند و در سال جاری نیز این روند در سایر مناطق ادامه دارد. در همین راستا، طی روزهای اخیر تیمهای تخصصی سازمان از مناطق ۲، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۴ و ۱۶ بازدید و نیازمندیهای هر منطقه را بررسی کردهاند.
مرادی روزبهانی با اشاره به اینکه ارزیابیها بر اساس چکلیستها و استانداردهای مصوب انجام میشود، گفت:کارشناسان در بازدیدهای میدانی ضمن شناسایی نواقص و مشکلات ایمنی، نسبت به تعیین تجهیزات، زیرساختها و ملزومات مورد نیاز اقدام میکنند تا زمینه بهرهبرداری از مراکز EOC منطقهای با تجهیزات کاربردی فراهم شود.
به گفته معاون آمادگی و عملیات سازمان، در این بازدیدها موضوعاتی همچون بررسی وضعیت فضاها و زیرساختهای موجود، شناسایی تجهیزات لازم برای راهاندازی EOC، تأمین برق پایدار، ایجاد امکانات زیست شبانهروزی، و ارزیابی نقاط قوت و محدودیتهای هر منطقه در زمینه آمادگی و پاسخ اضطراری مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین نقش سازمان فاوای شهرداری تهران را در پیشبرد این طرح مؤثر دانست و تصریح کرد: حضور تیمهای فنی و تخصصی فاوای شهرداری در حوزههای امنیت و شبکه، برق، سختافزار و زیرساخت، نقش بسزایی در شناسایی نیازمندیها و تحقق اهداف بازدیدها داشته است.
