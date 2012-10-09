حوادث ترافیکی شایعترین حوادث در کودکان است

دکتر محمدحسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر عدم نشستن کودکان بر روی باک موتور سیکلت و عدم نشستن کودکان کم سن روی صندلی جلوی خودرو اظهار داشت: بعضا والدین سهل انگار هنگام نشستن در صندلی جلوی خودرو کودک را روی زانوهای خود قرار میدهند که این کار، بسیار اشتباه است.
وی افزود: مسمومیت دارویی دومین حوادث شایع در کودکان است به نحوی که معمولا کودک دارو یا قرص را با شکلات اشتباه میگیرد و دچار مسمویمت دارویی میشود.
نجفی در ادامه خطر سقوط در منزل را از دیگر حوادث شایع در دوران کودکی دانست و گفت: بعضی منازل فاقد سیستم حفاظ در خروجی حیاط، راه پلهها و قسمت دوبلکس هستند که این امر منجر به سقوط کوک در اثر بی احتیاطی میشود.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد توصیه کرد: از آنجا که کودکان قدرت و توانایی محافظت از خود را ندارند لذا بایستی والدین در این مواقع به کودک کمک کنند که اغلب موارد والدین فراموش کرده و کودک دچار آسیب می شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات سرویسهای مدارس و بروز حوادث توصیه کرد: سوار کردن سرنشین در سروریسهای مدارس اعم از مینی بوس و خودرو به ازای تعداد صندلی باشد؛ همچنین کودکان کم سن از نشستن روی صندلی جلوی خودرو اجتناب و از سوی دیگر تمام سرنشینان سرویس مدارس از کمربند ایمنی استفاده کنند.
نجفی با تاکید بر این که رانندگان سرویس مدارس دانشآموز را از درب سمت منزل پیاده کنند تاکید کرد: در صورتی که راننده در سمت مقابل اقدام به پیاده کردن کودک کند موظف است کودک را تا سمت مقابل همراهی و هدایت کند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد در پایان بر ایجاد حفاظت در ارتفاعات منازل اعم از راه پلهها همچنین نگهداری دارو در ظروف خاص و در دسترس نبودن کودک به دارو توسط والدین تاکید کرد.
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