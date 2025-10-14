به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش بین المللی شهر پایدار ویژه شهرداری‌ها برگزار شد و محمدصابر باغخانی پور مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این نشست تخصصی با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند در شرایط اضطراری گفت: در زمان بروز بحران‌هایی مانند سیل، طوفان، جنگ یا بیماری‌های همه گیر، حجم تولید پسماند به صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی سیستم‌های معمولی جمع آوری و انتقال پسماند دچار اختلال می‌شوند که تداوم مدیریت صحیح پسماند نقش حیاتی در سلامت عمومی و حفظ محیط زیست را خواهد داشت.

باغخانی پور در ادامه به ارائه گزارشی از میزان پسماند در شهر تهران پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۶ هزار تن پسماند عادی در شهر تهران تولید می‌شود که متأسفانه میزان تفکیک از مبدأ هنوز کمتر از ۱۰ درصد است. این میزان تولید پسماند منجر به نشت شیرابه و آلودگی‌های خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود. همچنین کمبود تجهیزات و فناوری‌های نوین بازیافت و ضعف در آموزش شهروندی، این بحران را تشدید می‌کند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در این نشست تخصصی در ادامه به تأثیرات جنگ ۱۲ روزه بر سیستم مدیریت پسماند تهران پرداخت و گفت: در روزهای پایانی جنگ با توجه به جابجایی شهروندان تهرانی به استان‌های اطراف، تعطیلی بسیاری از واحدهای تجاری و… منجر به کاهش ۶۹ درصدی تولید زباله گردید اما در روزهای ابتدایی جنگ، از آنجایی که همزمان با تنش وارد شده به سیستم، خروج اتباع (زباله گردها) را نیز از کشور داشتیم منجر به افزایش ناگهانی ورودی پسماند به سایت آرادکوه شد.

بنابراین روزهای ابتدایی میزان انتقال پسماند به آرادکوه از ۵۸۰۰ تن به ۶۳۰۰ تا ۷۵۰۰ تن، افزایش داشته است ولی در روزهای پایانی این میزان به حدود ۳۰۰۰ تن رسید.

باغخانی پور در پایان خاطر نشان کرد: مدیریت پسماند در بحران، جز لاینفک مدیریت جامع شهری است که باید با استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین در بحران و همچنین پیش بینی سناریوهای احتمالی و تهیه برنامه عملیاتی و اجرای مانورها، به کاهش این موضوع در زمان بحران، و در نهایت به ارتقا محیط زیست و توسعه پایدار شهری کمک کنیم.