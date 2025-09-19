به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده، دستیار وزیر امورخارجه ایران در گفت و گو با شبکه المیادین تصریح کرد: پنجره دیپلماسی همچنان باز است و دیپلماسی همیشه جذابتر از تشدید تنشهاست.
وی با هشدار به سه کشور اروپایی گفت: تروئیکای اروپایی بهانهای برای تنشآفرینی بیشتر ارائه میدهند و این سه کشور باید محتاط باشند.
ساعاتی پیش نیز وزارت امور خارجه در بیانیهای اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت را محکوم کرد.
لازم به ذکر است که نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه «تداوم لغو تحریمها علیه ایران» پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه روند مکانیسم ماشه برگزار شد.
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ۹ عضو شورای امنیت به تمدید لغو تحریمهای سازمان ملل علیه ایران رأی مخالف دادند، تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند.
