کشف ۲۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب در اطلاعیهای از شناسایی و کشف دستگاههای غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.
براساس این اطلاعیه و پیرو رصد اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی و با هماهنگی مرجع قضائی، ۲۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال در میاندوآب توسط پاسداران گمنام امامزمان (عج)، با همکاری کارشناسان محترم اداره برق کشف و توقیف شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در شرایطی که کشور با ناترازی در حوزه انرژی و برق مواجه است، فعالیت اینگونه مزارع غیرقانونی، نهتنها فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد میکند؛ بلکه در برخی موارد موجب اختلال در تأمین برق صنایع و مشترکان خانگی و ایجاد خسارت برای شهروندان میشود.
با هرگونه اقدام غیرقانونی که امنیت اقتصادی مردم را تهدید کند، برخورد قاطع و سریع انجام خواهد گرفت.
ستاد خبری اطلاعات سپاه با شمارهتلفن ۱۱۴ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی است.
