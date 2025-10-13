۶ دستگاه ماینر غیر مجاز در شهر «چاه مبارک» کشف شد

علیرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور رفع ناترازی انرژی برق در کشور و استان بوشهر و مقابله جدی با مانیر های غیر مجاز که هر یک مانیر به اندازه یک کولر گازی مصرف انرژی برق را به خود اختصاص می‌دهد

مدیر برق شهرستان عسلویه افزود: ظهر امروز با همکاری و هماهنگی دادستانی، نیروی انتظامی شهرستان عسلویه تعداد ۶ دستگاه رمز ارز غیر قانونی در یک مزرعه در شهر چاه مبارک کشف شد.

وی بیان کرد: شهروندان فهیم عسلویه می‌توانند با مشاهده مراکز غیر مجاز رمز از از درگاه‌های اطلاع رسانی که اعلام می‌شود با شرکت برق استان و مدیریت عسلویه تماس حاصل کنند و از پاداش قانونی که برای گزارش دهندگان از یک میلیون تا پنجاه میلیون تومان بهره مند شوند.