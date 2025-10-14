  1. ورزش
معمای خط حمله استقلال/ مهاجم جوان به ترکیب اصلی باز می‌گردد؟

تیم فوتبال استقلال در حالی برابر مس رفسنجان قرار می‌گیرد که آبی‌پوشان همچنان با چالش انتخاب مهاجم اصلی خود روبه‌رو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه ۲۵ مهر به مصاف مس رفسنجان می‌رود. شاگردان ریکاردو ساپینتو با ۷ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارند و برای عبور از دوران سختی که در آن قرار گرفته‌اند، به سه امتیاز این دیدار خانگی نیاز مبرم دارند تا با روحیه‌ای بهتر آماده مصاف با الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شوند.

سعید سحرخیزان، محمدرضا آزادی و داکنز نازون سه مهاجم نوک استقلال در این فصل هستند. از میان این سه بازیکن، به جز آزادی، دو نفر دیگر در اردوهای ملی حضور دارند و همین موضوع کار ساپینتو را برای انتخاب مهاجم نوک در دیدار برابر مس دشوار کرده است.

هیچ‌یک از این سه بازیکن از آغاز فصل جدید موفق به گلزنی نشده‌اند و تنها نازون و سحرخیزان هر کدام یک پاس گل در کارنامه خود دارند. عدم موفقیت مهاجمان استقلال در گلزنی باعث شده تا ساپینتو در هر دیدار از یک مهاجم متفاوت در ترکیب اصلی استفاده کند.

با توجه به عملکرد نه‌چندان مطلوب محمدرضا آزادی در دیدار مقابل چادرملو و نمایش قابل قبول سعید سحرخیزان در دقایقی که به میدان رفت، انتظار می‌رود سرمربی پرتغالی استقلال در بازی برابر مس رفسنجان از مهاجم جوان خود در ترکیب اصلی بهره ببرد.

بهنام روان پاک

