تمرینات ویژه بدنسازی در دستورکار وینگر مراکشی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال این روزها خود را برای دیدار برابر مس رفسنجان در هفته هفتم لیگ برتر آماده می‌کند. شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند در دیدار روز جمعه ۲۵ مهرماه دومین پیروزی خود در فصل جدید را به دست آورند تا جایگاهشان در جدول رده‌بندی بهبود یابد.

منیر الحدادی، وینگر مراکشی استقلال، در دیدارهای اخیر عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده و در بازی مقابل چادرملو نیز با شوتی از راه دور تنها گل تیمش را به ثمر رساند. کادر فنی استقلال برنامه‌های ویژه بدنسازی برای این بازیکن در نظر گرفته‌اند تا هرچه سریع‌تر به آمادگی ایده‌آل برسد.

از سوی دیگر، صالح حردانی، مدافع چپ استقلال که در دیدار با چادرملو دچار مصدومیت شده بود، علاوه بر حضور در تمرینات گروهی، تمرینات بدنسازی اختصاصی را نیز دنبال می‌کند تا برای بازی مقابل مس رفسنجان آماده شود. البته او برای همراهی آبی‌پوشان در این دیدار مشکلی نخواهد داشت.