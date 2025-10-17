صانعی: والدین پاسدار عفاف فرزندان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر صانعی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهر اشکذر با اشاره به «زیست عفیفانه» آن را یکی از حقوق مسلم انسانی و ارکان اصلی حیات طیبه در جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: دشمن با طراحی و برنامه‌ریزی دقیق، تلاش کرده این حق الهی را مورد تهدید قرار دهد و پایه‌های آن را از درون خانه‌ها و خانواده‌ها سست کند؛ در حالی‌که حفظ عفت عمومی و پاکدامنی، اساس بندگی و پایداری ارزش‌های دینی است.

حجت الاسلام صانعی با بیان اینکه زیست عفیفانه وظیفه‌ای همگانی است تصریح کرد: این مسئولیت مختص قشر خاصی نیست؛ همه مؤمنان، اعم از خانواده‌ها، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف و مسئولان موظف‌اند برای پاسداری از این ارزش الهی تلاش کنند و آن را با تبیین صحیح در جامعه نهادینه سازند.

خطیب نماز جمعه این هفته اشکذر با استناد به آیه شریفه «لا تَتَّبِعوا خُطواتِ الشیطان» گفت: تبعیت از وسوسه‌های شیطان، انسان را به فحشاء و منکر می‌کشاند؛ در حالی‌که اسلام خواهان حفظ کرامت انسانی و دوری از آلودگی‌های فرهنگی است و امروز سارقان فرهنگ، عفت و هویت جامعه ما را هدف گرفته‌اند و اگر این سنگر فرو بریزد، ایمان، نماز و روزه نیز معنا و کارکرد خود را از دست خواهند داد.

وی با تأکید بر نقش خانواده در حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی خاطرنشان کرد: پدر و مادر مؤمن باید نخست در خانه خود پاسدار عفاف باشند و بی‌توجهی به تربیت فرزند، رها کردن فضای خانه و بی‌تفاوتی در برابر انحرافات اخلاقی، خسارتی سنگین برای جامعه اسلامی به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه اشکذر در ادامه با مقایسه جاهلیت مدرن با جاهلیت پیش از اسلام گفت: همان‌گونه که در جاهلیت قدیم، دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند امروز در جاهلیت مدرن، هویت زن و دختر مسلمان با نیرنگ فرهنگی غرب و به دست خود زنان، به اسارت می‌رود و فرهنگ غرب، کرامت زن را در خودنمایی و عریانی می‌بیند و از او ابزاری برای لذت‌جویی می‌سازد در حالی‌که اسلام زن را مظهر عفت، عقل، ایمان و عزت می‌داند.

حجت الاسلام صانعی با اشاره به خطر «عدالت جنسیتی» به سبک غربی افزود: در پوشش شعار عدالت جنسیتی، بزرگ‌ترین ظلم به زن روا داشته می‌شود؛ زیرا کرامت او را به کالایی تبلیغاتی تقلیل می‌دهند و کوتاهی در تبیین فلسفه حجاب و عفاف، دختران و پسران ما را در معرض تردید و لغزش قرار داده است.

وی با انتقاد از سکوت جامعه در برابر منکرات فرهنگی افزود: متأسفانه امروز دچار سکوتی پرهزینه شده‌ایم؛ کسی فریاد نمی‌زند، آمران به معروف مورد سرزنش قرار می‌گیرند و گناه برای برخی عادی شده است و تنها نتیجه این بی‌تفاوتی، فرسایش ایمان و تضعیف اعتماد عمومی است.

وی دو تاکتیک دشمن در این میدان را چنین برشمرد: ترویج رهاشدگی اخلاقی؛ یعنی عادی‌سازی گناه و بی‌غیرتی فرهنگی و مورد دوم تحریف و اقناع غلط؛ یعنی شبهه‌افکنی درباره احکام الهی و فریب جوانان با شعار آزادی، از حربه‌های دشمنن است.

امام جمعه اشکذر راه مقابله با این توطئه‌ها را «جهاد تبیین» دانست و اظهار کرد: امروز نهی از منکر زبانی کافی نیست؛ باید با تولید محتوا، آموزش و گفت‌وگو، فلسفه احکام الهی را برای نسل جوان تبیین کرد و معلمان، اساتید، روحانیون و فعالان فرهنگی باید سربازان جبهه نرم انقلاب باشند.

صانعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خطرناک برخی رسانه‌ها و تولیدات فرهنگی افزود: متأسفانه برخی فیلم‌ها و شبکه‌های خانگی با نمایش روابط ناسالم، خوانندگی‌های شهوت‌آلود و القای نقش‌های معکوس زن و مرد، در مسیر هتک مقدسات اسلامی حرکت می‌کنند.

صانعی تأکید کرد: رسانه‌ای که با سرمایه بیگانگان اداره می‌شود و مزدوران داخلی برایش محتوا می‌سازند، نمی‌تواند مبلغ ارزش‌های اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام صانعی در پایان با تأکید بر رسالت رسانه‌های مؤمن و جبهه فرهنگی انقلاب گفت: در عصر فتنه‌های رسانه‌ای، باید هر مؤمن یک رسانه باشد و فضای مجازی سنگر سربازان نرم امام زمان (عج) است؛ با تولید و انتشار محتوای سالم، می‌توان بنیان خانه و کرامت بانوان را حفظ کرد و فرهنگ عفاف را در جامعه زنده نگه داشت.