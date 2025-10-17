معاون فرماندار دیلم: آمادگی نیروهای امدادی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابا حسنی، پنجشنبه شب در بازدید سرزده و شبانه از پایگاه امداد و نجات جادهای عامری، یادمان شهید محمد داوودی، ضمن گفتوگو با امدادگران مستقر در پایگاه، از تلاشها و فداکاریهای آنان در حوادث جادهای و شرایط نامساعد جوی قدردانی کرد و بر لزوم ارتقای آمادگی نیروهای امدادی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای خدمات رسان شهرستان تأکید کرد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و جانشین ستاد بحران شهرستان دیلم با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی شهرستان دیلم و محورهای مواصلاتی پرتردد آن، اظهار کرد: آمادگی کامل نیروهای امدادی و بهروزرسانی تجهیزات نقش مهمی در کاهش خسارات و تسریع عملیات نجات دارد و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
این بازدید با هدف بررسی روند خدماترسانی، ارزیابی امکانات، تجهیزات و میزان آمادگی نیروهای امدادی در آستانه فصل سرد سال انجام شد.
در پایان این بازدید، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دیلم ضمن تقدیر از زحمات امدادگران جمعیت هلالاحمر، از تعهد، حضور مستمر و تلاش شبانهروزی آنان در خدمت به مردم قدردانی کرد.
