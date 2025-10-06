امیری: رویداد «ایران جان» به توسعه گردشگری فارس کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،حسینعلی امیری عصر دوشنبه در نشست خبری چهارمین رویداد ملی «ایران جان» گفت: در شرایطی که پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه به انسجام ملی، تقویت هویت ملی و یکپارچگی نیاز داریم، سازمان صداوسیما رویداد «ایران جان» را طراحی کرد و اجرای آن را به مراکز استان‌ها سپرد که فارس چهارمین میزبان این رویداد خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه «ایرانِ جان» در استان فارس با دو رویداد مهم دیگر مقارن شده است ادامه داد: برگزاری هفته فرهنگی و هنری حافظ شیرازی که شخصیتی دینی، ادبی و دارای شهرت ملی و جهانی در شعر، غزل و عرفان است و از سوی دیگر نمایشگاه اکسپو شیراز موجب تمایز «فارس ایران» خواهد بود.

استاندار فارس افزود: پیش‌بینی می‌کنیم به دلیل تقارن این رویدادها و از سوی دیگر لزوم انسجام و اتحاد ملی بر محور اسلام عزیز و ایران که پازل دفاع ملی را نیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه تکمیل کرد، یکی از رویدادهای بسیار خوب در قالب «ایران جان؛ فارس ایران» در استان رقم بخورد.

امیری با بیان اینکه «دست یافتنی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین محور توسعه فارس گردشگری است، گفت: استان فارس در محورهای گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی، پزشکی و طبیعی دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری است.

وی ادامه داد: در بخش گردشگری زیارت و مذهبی، وجود حضرت شاهچراغ (ع) و امامزادگان واجب التکریم در استان فارس موجب شده است مقام معظم رهبری، شیراز را سومین حرم اهل بیت (علیهم السلام) در ایران بنامند. هم اکنون علاقه‌مندان به خاندان عصمت و طهارت و شیعیان از نقاط مختلف دنیا به فارس سفر می کنند.

استاندار فارس گردشگری طبیعی را از نیز در استان فارس کم‌نظیر دانست و افزود: از ۹ اقلیم متفاوت در دنیا، ۳ اقیلم در فارس وجود دارد که این موضوع در کمتر جایی از ایران و حتی دنیا یافت می‌شود.

امیری جلوه‌گریِ ادبیات و هنر را از ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی در استان دانست و گفت: وجود سعدی، حافظ، خواجو و صدها چهره ادبی و هنری در استان موجب شده است در دنیا، فارس را به عنوان سرزمینی فرهنگی بشناسند.

وی گردشگری سلامت را از دیگر جاذبه‌های استان اعلام کرد و ادامه داد: شیراز قطب پزشکی ایران است به عنوان مثال مرکز پیوند اعضاء شیراز برای ایران و حتی منطقه مایه آبرو و اعتبار است.

استاندار فارس تصریح کرد: اگر تمام ظرفیت‌ها در حوزه گردشگری برای مردم تبدیل به ثروت شود با ایجاد اشتغال و کارآفرینی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در استان کاهش می‌یابند.