رئوف: رویداد «ایران جان، فارس ایران» در راستای دین، هنر و حماسه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف صبح شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چهارمین رویداد ملی «ایران جان» با محوریت معرفی فارس، از امروز آغاز به کار کرد، گفت: بیش از ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» به کار گرفته شدهاند تا ظرفیتهای استان فارس را در قاب رسانه ملی روایت کنند.
وی در تبیین اهداف این پویش ادامه داد: این رویداد که چهارمین ایستگاه از پویش ملی «ایران جان» است، با شعار «فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر» و با هدف عدالتگستری، هویتمحوری و شتابدهی به پیشرفت برگزار میشود. این شعار مستقیماً از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برگرفته شده که استان فارس را بهترین نمایانگر تلفیق این سه عنصر دانستهاند.
مدیرکل صدا و سیما فارس این رویداد را یک «نوآوری خلاقانه» از سوی رسانه ملی برشمرد که ریشه در اهداف سهگانه سند تحول رسانه ملی دارد و سپس افزود: هویتبخشی، عدالتگستری و شتابدهی به پیشرفت کشور در این رویداد مدنظر قرار دارد.
رئوف گفت: در این طرح، تمامی معاونتهای رسانه ملی در یک همافزایی کامل، ظرفیتهای خود را برای روایت زیباییهای یک استان به کار میگیرند.
وی با تأکید بر مشارکت عمومی ادامه داد: این رویداد تنها رویداد صدا و سیما نیست، بلکه رویدادی برای همه مردم ایران، بهویژه مردم فارس است. همه نهادها، متولیان فرهنگی و اجرایی کشور و رسانهها نیز دعوت شدهاند تا در آن مشارکت و همکاری کنند.
مدیرکل صدا و سیما فارس به تدارکات ویژه برای این رویداد اشاره کرد و افزود: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته ۲۹ شبکه تلویزیونی، ۱۹ شبکه رادیویی و دهها شبکه برونمرزی به طور ویژه به معرفی ظرفیتهای استان فارس میپردازند و در مجموع ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در سه سطح محلی، استانی، سراسری و برونمرزی در این رویداد مشارکت دارند.
رئوف گفت: در حوزه تولیدات محتوایی تصویری نیز حجم عظیمی از برنامهها تهیه شده است که شامل ۴۰۰ میانبرنامه، فیلم کوتاه، تیزر و مستند کوتاه و نیز ۳۷۰ مستند بلند، فیلم تلویزیونی و سریال میشود. معاونت صدا نیز در همافزایی با شبکههای رادیویی، ۲۳ هزار و ۵۰۰ دقیقه برنامه در قالب ۳۲۴ برنامه و ۸۳ عنوان موضوعی فارس را به صورت شنیداری روایت خواهد کرد.
وی در خصوص حضور برنامهسازان بزرگ نیز بیان کرد: برنامهسازان و مجریان بیشتر برنامههای پرمخاطب رسانه ملی همچون برنامه صبحانه ایرانی، ثریا، سمت خدا، طبیب و… در استان فارس حضور مییابند و این برنامهها از این استان به روی آنتن میروند.
طرح مسائل کلان و محورهای توسعه در رویداد «ایران جان، فارس ایران»
مدیرکل صدا و سیمای فارس گفت: این رویداد تنها به معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی فارس بسنده نمیکند؛ یکی از محورهای اصلی رویداد «ایران جان، فارس ایران»، طرح و پیگیری نظام مسائل و چالشهای کلان استان در رسانه ملی است.
وی چالشهای کلان را برشمرد و ادامه داد: پیگیری اتصال آزادراه شیراز- اصفهان و شیراز- بوشهر برای تحقق کریدور آزادراهی شمال به جنوب، تحقق محور راهآهن شرق به غرب استان و تبدیل فارس به چهارراه ریلی، تسریع در اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به استان و تمرکز بر توسعه مناطق ویژه مانند شهر سلامت و بندر خشک که در میزگردها و گفتگوهای ویژه خبری بررسی میشود.
رئوف گفت: ۱۰۰ گزارش خبری و موضوعی از استان فارس تولید شده و این گزارشها به همراه ۵۰ میانبرنامه در شبکه خبر و بخشهای خبری رسانه ملی منتشر میشود و بیش از هزار دقیقه برنامه زنده هم برای پوشش این رویداد از شبکه خبر ۲ پخش خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای فارس به تقارن این رویداد با دو مناسبت بزرگ دیگر اشاره کرد و افزود: هفته بزرگداشت حافظ و نمایشگاه بینالمللی اکسپو شیراز با این رویداد مقارن شده که فرصتی استثنایی برای انعکاس هرچه بیشتر ظرفیتهای استان است.
رئوف معرفی مفاخر تاریخی و معاصر فارس را از دیگر بخشهای مهم رویداد دانست و تأکید کرد: استان فارس قله مفاخر کشور است و در فرصت این رویداد تلاش میکنیم مفاخر استان را بیشتر به مردم کشورمان معرفی کنیم.
مدیرکل صدا و سیمای فارس از راهاندازی اولین تلویزیون اینترنتی استان خبر داد و گفت: همزمان با این رویداد، شبکه تلوبیونی «پارسه» به عنوان اولین تلویزیون اینترنتی استان فارس راهاندازی شد و به زودی در قالب کانالهای اختصاصی تلوبیون و پلتفرم سپهر قابل دریافت است.
وی همچنین از تدارک ویژه معاونت فضای مجازی برای امتداد رویداد خبر داد و افزود: بیش از ۷۰ اثر کوتاه و پوستر ویژه در فضای مجازی منتشر میشود.
رئوف با اشاره به برپایی دو پویش «از فارس بگو» و «حافظخوانی» از عموم مردم دعوت کرد تا در این پویشهای تولید محتوا مشارکت کرده و خاطرات یا داشتههای خود از سفر به شیراز و استان فارس را به اشتراک بگذارند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس در پایان تصریح کرد: رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» با همکاری رسانهای و مردمی، فرصتی بیبدیل است تا جلوههای کمنظیر استان فارس در عرصههای فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی در گستره ملی بازتاب یابد.
