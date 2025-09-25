رویداد ملی «ایران‌ جان» در فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملی «ایرانجان» در استان فارس با سفر قائممقام معاونت امور استانها و جمعی از مدیران ستادی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به شیراز، رسماً آغاز شد.
امیر رئوف مدیرکل صدا و سیما مرکز استان فارس راهاندازی این رویداد را، اقدامی راهبردی در چارچوب سند تحول رسانه ملی، بستری برای دیدهشدن توانمندیها و دستاوردهای استانها در سطح ملی و تقویت مسیر پیشرفت دانست.
وی استان فارس را مهد فرهنگ و تمدن اسلامی خواند و گفت: رویداد ایرانجان با گزاره راهبردی «دین، حماسه، هنر»، بازنمایی از هویت دینی و روحیه حماسی استان برگزار میشود.
رئوف تمرکز این رویداد را بر معرفی ظرفیتهای متنوع فارس در حوزههای گوناگون دانست و پروژههای اولویتدار از قبیل انتقال آب از خلیج فارس به استان، آزادراه شیراز-بوشهر، خطآهن شیراز-بوشهر که هماکنون متوقف مانده و کمک به توسعه مناطق ویژه اقتصادی را از مطالبات کلان استان عنوان کرد و تکمیل این پروژهها را در مسیر پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر دانست.
در این سفر، مدیران کل ستادی کارگروههای تخصصی بهمنظور ارزیابی و نظارت بر تولیدات این رویداد در فارس تشکیل دادند و نقاط قوت و قابل تأمل آثار مرکز فارس را بهدقت بررسی کردند.
لازم به ذکر است رویداد ملی ایران جان در فارس از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه برگزار میشود.
