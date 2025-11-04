به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه شیراز گفت: ارتباط میان صدا و سیما و نهادهای علمی، به‌ویژه دانشگاه شیراز به عنوان یکی از مراکز علمی شاخص جنوب کشور، ضرورتی است که سال‌ها دغدغه مجموعه رسانه‌ای استان بوده است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره نقش صدا و سیما به عنوان «دانشگاه عمومی»، ادامه داد: در دوره جدید مدیریت، بحمدالله ارتباط خوب و تاثیر گذاری میان شبکه فارس و دانشگاه شیراز برقرارشده است تا جایگاه هویت علمی استان فارس و شیراز بازخوانی شود.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با بیان اینکه راه‌اندازی رادیو دانشگاه یکی از طرح‌های موفق اخیر بوده است، افزود: در این برنامه تلاش می‌شود فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه شیراز در قالب گفت‌وگوهای تخصصی و گزارش‌های مستند به اطلاع آحاد جامعه برسد و تصویر درستی از محیط دانشگاه برای مردم ارائه شود.

رئوف به انعکاس گسترده رویداد «شب علم» اشاره کرد و گفت: پخش زنده این رویداد از شبکه‌های فارس، چهار و خبر، با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که دانشگاه‌های دیگر نیز خواستار اجرای رویداد مشابه شدند.

وی همچنین به تولید برنامه موفق تلویزیونی «صدرا» با محوریت علم و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: این برنامه با همکاری جمعی اساتید دانشگاه‌های شیراز و سایر دانشگاه‌ها به‌عنوان گروه سردبیری تولید می‌شود و تاکنون بیش از سی قسمت آن روی آنتن شبکه فارس و شبکه چهار رفته و در سطح ملی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی فارس گفت: دانشگاه شیراز می‌تواند سهم قابل توجهی از تولیدات روزانه رادیو و تلویزیون را نیز به خود اختصاص دهد و از قالب‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی و خبری برای طرح مباحث علمی و فرهنگی و نیازهای جامعه بهره ببرد.

رئوف در پایان تأکید کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان نیازمند امیدآفرینی است؛ و حوزه علم و فناوری یکی از مؤثرترین مسیرها برای تقویت امید در جامعه و نمایش پیشرفت‌های کشور به‌شمار می‌رود.