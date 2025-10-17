به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد راثی، امام جمعه لیلان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته این شهرستان، توبه و پشیمانی عمیق از گناه را نشانه اهل تقوا دانست.

امام جمعه لیلان با نقل داستانی از یک عالم اصفهانی که لقمه رشوه را زهر مهلک خواند، بر مضرّات این پدیده شوم اجتماعی تأکید کرد و گفت: نداشتن حالت توبه و بی‌اعتنایی به دستورات الهی، نشانه طرد شدن از درگاه خداست.

حجت‌الاسلام راثی همچنین با هشدار جدی درباره اهمیت تربیت، سن هویت‌دهی به فرزندان را تا حدود ۲۰ سالگی دانست و اظهار داشت: هرگونه ناهنجاری در جامعه، ریشه در تربیت نادرست دوران کودکی دارد.

تحلیل سیاست‌های منطقه‌ای: دفاع از مواضع ایران

در بخش سیاسی خطبه‌ها، امام جمعه لیلان عدم شرکت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس صلح شرم‌الشیخ را تصمیمی درست و عصبانی‌کننده برای دشمنان خواند.

وی این اجلاس را نمایشی با کارگردانی آمریکا دانست که هدفش تحمیل تسلیم به جبهه مقاومت و جبران شکست‌های میدانی رژیم صهیونیستی است.

راثی تصریح کرد: دعوت از ایران هوشمندانه بود تا طرح تحریف‌شده آمریکا تأیید شود، در حالی که بدون اراده ایران، هیچ نظام سیاسی جدیدی در منطقه مشروعیت ندارد.

وی نرفتن ایران به این اجلاس را دفاع از منطق مقاومت و حقیقت صلح توصیف کرد.

حجت‌الاسلام راثی در ادامه، اظهارات متناقض آمریکا و اسرائیل را به چالش کشید و پرسید: اگر کشته شدن سردار سلیمانی موازنه قدرت را تغییر داد و دست ایران قطع شد، چرا برای آتش‌بس ۱۲ روزه و حضور ایران در اجلاس شرم‌الشیخ التماس می‌کردید؟

وی با اشاره به تظاهرات گسترده جهانی علیه اسرائیل، سخنان ترامپ مبنی بر عاشق اسرائیل شدن دنیا را مضحک خواند.

امام جمعه لیلان شروط صلح جامع ترامپ شامل توقف برنامه هسته‌ای، قطع حمایت از محور مقاومت و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل را احمقانه توصیف کرد.

هشدار درباره فشار برای تغییر سیاست خارجی

راثی در پایان با هشدار نسبت به تلاش‌های داخلی برای تغییر سیاست‌های کلان خارجی گفت: ترامپ به طمع افتاده زیرا غرب‌گرایان داخلی پس از جنگ ۱۲ روزه، به رهبری فشار می‌آورند تا سیاست‌های کلان خارجی تغییر کند.

وی در همین راستا از مسعود پزشکیان به خاطر همراهی با خط رهبری در مذاکرات تقدیر کرد.