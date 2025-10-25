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۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

مطهری‌اصل: فرهنگ عمومی مسئولیتی مشترک بین همه نهادها است

مطهری‌اصل: فرهنگ عمومی مسئولیتی مشترک بین همه نهادها است

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه فرهنگ عمومی کشور متعلق به یک یا دو نهاد خاص نیست، گفت: حفظ و ارتقای فرهنگ عمومی مسئولیتی مشترک میان تمامی نهادها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل بعدازظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌شرقی بر ضرورت ایجاد انسجام در فرآیند تصمیم‌سازی فرهنگی در استان تأکید کرد.

مطهری اصل با بیان اینکه فرهنگ عمومی کشور متعلق به یک یا دو نهاد خاص نیست، تصریح کرد: این حوزه مسئولیتی مشترک میان تمامی بخش‌هاست و هر دستگاه و نهادی باید در چارچوب مأموریت‌ها و مجوزهای قانونی خود عمل نماید.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: فعالیت‌هایی که ماهیت دولتی دارند، باید با محوریت و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرند. همچنین حوزه‌های علمیه، مساجد و نهادهای مردمی نیز مسئولیت‌های خود را در چارچوب مأموریت‌های دینی و اجتماعی ایفا خواهند کرد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تعیین مرجع واحد فرهنگی در استان، خاطرنشان کرد: تصمیم‌ها و رویدادهای هنری باید پس از اخذ تأیید کارشناسی و با رعایت کامل ضوابط دینی و فرهنگی اجرا شوند تا از بروز حواشی غیرسازنده جلوگیری به عمل آید.

کد مطلب 6634025

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