امام جمعه سهند: ساخت شهر بدون خدمات، ظلم در حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر اکرمی صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به گذشت بیش از سه دهه از تأسیس شهر جدید سهند گفت: شهر سهند در فاصله ۲۰ کیلومتری تبریز و با جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر، هنوز از بسیاری زیرساختهای اولیه شهری محروم است.
وی افزود: شهر به این بزرگی تاکنون بیمارستان، شبکه حملونقل عمومی کارآمد و خدمات اداری مستقل ندارد. مردم برای انجام کوچکترین امور اداری ناچارند به شهرهای اسکو یا تبریز مراجعه کنند که این مسئله موجب اتلاف وقت، هزینه و نارضایتی گسترده شهروندان شده است.
امام جمعه سهند با اشاره به ضعف جدی در حوزه حملونقل اظهار کرد: سهند نه مترو دارد، نه قطار، و اتوبوسها و تاکسیهای موجود نیز بسیار محدود و ناکارآمد هستند؛ تاکسیهای شهر به دلیل کمبود وسیله نقلیه، کرایههای بالایی دریافت میکنند و مردم ناچارند در شرایط دشوار رفتوآمد کنند.
اکرمی در ادامه با انتقاد از کمبود فضاهای مذهبی و فرهنگی در شهر گفت: طبق ضوابط شهرکهای جدید، سهند باید دستکم ۴۰ مسجد داشته باشد اما اکنون فقط ۱۲ مسجد فعال دارد و بیشتر آنها نیز بدون معماری اسلامی ساخته شدهاند. بسیاری از مساجد و مراکز فرهنگی موجود سند مالکیت رسمی ندارند و حتی برخی زمینها که با عنوان دارالقرآن تخصیص یافته بود، به مدارس غیرانتفاعی تبدیل شده است.
وی همچنین وضعیت آموزشی شهر را نامناسب توصیف کرد و گفت بیش از نیمی از مدارس شهر، غیرانتفاعی و در وضعیت ضعیف هستند که نظارتی بر آنها نیست و مدارس دولتی موجود نیز با کمبود امکانات، فضا و نیروی آموزشی روبهرو هستند.
امام جمعه سهند با بیان اینکه «این وضعیت نتیجه سیاستگذاری نادرست در ساخت شهرهای جدید است»، تأکید کرد ابتدا باید زیرساختها و خدمات اساسی از جمله آموزش، درمان، حملونقل و فضای مذهبی فراهم شود و سپس مردم در شهر اسکان یابند؛ این روند معکوس، ظلمی آشکار به مردم و بیعدالتی در مدیریت شهری است.
اکرمی در پایان با اشاره به وعدههای مکرر مسئولان گفت: تاکنون چندین نماینده و مقام استانی از سهند بازدید کرده و وعدههایی برای حل مشکلات دادهاند و ما حتماً پیگیری میکنیم که این وعدهها اجرایی شود.
نظر شما