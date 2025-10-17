۲ انتصاب در دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید «برنامه، بودجه و تحول سازمانی» و «خدمات دانشجویی» دانشگاه علامه‌طباطبائی، در آئین‌های جداگانه با حضور دکتر محمدرضا ویژه، قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون توسعه و مدیریت منابع، دکتر حمیدرضا مقامی، معاون دانشجویی و جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار شد.

بر این اساس، دکتر مرتضی خرسندی به عنوان «مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی» و ابراهیم ابراهیمی به عنوان «مدیر امور دانشجویی» دانشگاه علامه‌طباطبائی معرفی شدند.

دکتر ویژه در پایان آئین تکریم و معارفه مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی با اهدای لوح از تلاش‌ها و خدمات «حمیدرضا محبتی، مدیر پیشین» قدردانی کرد.

همچنین دکتر مقامی در پایان آئین تکریم و معارفه مدیر امور دانشجویی، از زحمات سامان رحمانی مدیر پیشین با اهدای لوح تقدیر کرد.