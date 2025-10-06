به گزارش خبرگزاری مهر، با حکمی از سوی شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، محمد فرجی به عنوان مدیر آموزشهای تخصصی آزاد و مهارتافزایی دانشگاه منصوب شد.
در آیین تکریم و معارفه مدیر آموزشهای تخصصی آزاد و مهارتافزایی دانشگاه علامه طباطبائی که با حضور مرتضی طاهری، معاون آموزشی و جمعی از مدیران و کارکنان در سالن شورای حوزه ریاست برگزار شد، حکم مدیریت محمد فرجی به وی ابلاغ شد.
در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه، به موجب این حکم به سمت "مدیر آموزشهای تخصصی آزاد و مهارتافزایی دانشگاه" منصوب میشوید.
امید است با حسن تدبیر و برنامهریزی شایسته جنابعالی و در پرتو الطاف الهی، در انجام وظایف محوله موفق باشید.»
در پایان این آیین نیز معاون آموزشی دانشگاه با اهدای لوح، از خدمات و تلاشهای وحید رضائیتبار، مدیر پیشین آموزشهای تخصصی آزاد و مهارتافزایی دانشگاه علامه طباطبائی تقدیر کرد.
