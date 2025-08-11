حمید رضا مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چالشهای بخش تغذیه دانشجویی گفت: مشکل تغذیه یک بخشی است که به صورت مستقل اعمال میشود اما با توجه به این موضوع که افزایش هزینهها همیشه در سال بعد تصاعدی است یعنی اگر بودجه دانشگاه ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، هیچ وقت بودجه تغذیه ۴۰ درصد نیست یعنی همین الان هزینه کارگری ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین تعرفه و تورمی هم که به اجناس تعلق میگیرد، بیش از آن افزایش بودجه است این فاصله بودجه مصوب با آن افزایش بودجه تورمی به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی در انتهای سال معمولاً معاونتهای دانشجویی را دچار مشکل میکند.
معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص ایجاد تنوع بخشی در بخش تغذیه دانشجویی و ایجاد رستوران مکمل گفت: دانشگاه علامه از گذشته در این بخش تنوع بخشی داشته و اکنون نیز دارد، ما هنوز رستوران مکمل نداریم ولی در طرح آزمایشی سازمان امور دانشجویان در حال تلاش هستیم که انشاالله تا پایان سال رستوران مکمل را راهاندازی کنیم.
وی درباره ارتقا امنیت خوابگاههای دانشگاه نیز افزود: همه کاری در این زمینه انجام دادیم تمام دوربینها به روز شدند، اقدامات لازم برای روشنایی محیط انجام شد دو کیوسک در کنار خوابگاه سلامت و کنار خوابگاه همت اسکان یافت، مذاکرات لازم برای اینکه افرادی از نیروهای انتظامی در این کیوسکها مستقر شوند نیز انجام شد.
وی درباره مهمترین چالشهای بخش معاونت دانشجویی گفت: مهمترین آن مربوط به مسائل روانشناختی دانشجویان است، هرچند اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده است.
مقامی افزود: در این سالها تعداد مشاوران دانشگاه افزایش یافته است، خدمات مشاورهای هم در دانشکدهها هم در دانشگاهها، خوابگاهها و مراکز اصلی دانشگاه به شدت افزایش پیدا کرده است و همچنین مرکز بهداشت دانشگاه برای استقرار پزشک در جاهای مختلف تلاشهای فراوانی داشته است.
