به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین افضلی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان بازرسی استان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اجرایی نظارت مستمر دارد و پیشنهادات اصلاحی بخشی از اقدامات آن برای ارتقای شفافیت و انضباط اداری است.

وی افزود: سال گذشته، ۱۶۷ پرونده بازرسی تشکیل شد و ۵۵ پیشنهاد اصلاحی ارائه شد که این تعداد در شش ماهه نخست سال جاری به ۲۴۷ پیشنهاد افزایش یافته است.

بازرس کل استان مرکزی گفت: تعداد شکایات و گزارش‌های فساد ثبت‌شده از طریق سامانه ۱۳۶ در سال گذشته چهار هزار و ۳۵۴ مورد بود که نیمه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۲۵۶ مورد گزارش فساد مالی و اداری به سامانه سازمان واصل شده است.

افضلی تصریح کرد: در سال جاری، بازدیدهای سرزده از هفت شهرستان استان مرکزی انجام شد که بدون هماهنگی با مقامات دستگاه‌های اجرایی و بدون اطلاع قبلی از تاریخ، زمان و مکان بازدید صورت گرفت.

وی ادامه داد: این اقدامات سرزده موجب شد تعداد پرونده‌های شش ماهه سال جاری نسبت به مجموع کل پرونده‌ها تقریباً یک و نیم تا دو برابر افزایش یابد.

افضلی تاکید کرد: خروجی هر شهرستان شامل یک گزارش آسیب‌شناسی تخلفات اداری و اسلامی و همچنین یک گزارش استحضاری خطاب به استاندار بود.

وی افزود: این گزارش‌ها، آسیب‌شناسی کامل حوزه هر شهرستان را ارائه می‌کنند و در بهبود عملکرد اجرایی دستگاه‌ها نقش مؤثری داشته‌اند.

۱۴۶ پرونده تخلف اداری و ۳۳ پرونده تخلف کیفری به مراجع رسیدگی‌کننده معرفی شد

بازرس کل استان مرکزی گفت: در سال گذشته، از مجموع گزارش‌های دریافتی، ۱۴۶ پرونده به هیئت‌های رسیدگی‌کننده معرفی و سه گزارش تخلف اداری نیز به مراجع رسیدگی‌کننده ارسال شد.

وی افزود: گزارش‌های تخلفات کیفری تا به امروز، ۳۳ مورد به مراجع قضائی ارجاع شده است.

افضلی تصریح کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها در دسترسی به مسئولین سازمان، سامانه اینترنتی فعال بوده و ملاقات‌های مردمی نیز به‌صورت هفتگی برگزار شده است.

وی ادامه داد: تا کنون ۱۸ جلسه ملاقات مردمی برگزار شده و در مجموع ۱۰۲ مراجعه‌کننده مستقیم برای پیگیری تخلفات اداری حضور یافتند.

افضلی تأکید کرد: بازرسی مستمر، ارائه پیشنهادات اصلاحی و رسیدگی به شکایات مردمی، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها دارد و ادامه خواهد یافت.

۵۴ پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در روستاهای استان مرکزی به محاکم قضائی معرفی شد

بازرس کل استان مرکزی گفت: در راستای صیانت از اراضی و برخورد با تخلفات عمرانی، طی ماه‌های اخیر ۵۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در روستاهای استان مرکزی شناسایی و برای رسیدگی قانونی به محاکم قضائی معرفی شده است.

وی افزود: بخشی از مشکلات موجود به ضعف قانون و کمبود امکانات در یگان‌های حفاظت از اراضی بازمی‌گردد.

افضلی تصریح کرد: در برخی شهرستان‌ها یگان حفاظت جهاد کشاورزی با کمبود نیرو و خودرو مواجه است به‌طوری که در مواردی تنها یک نیرو (حتی به‌صورت انفرادی) وظیفه نظارت بر گستره‌ای وسیع از اراضی را بر عهده دارد.

تخلفات ۱۲ نانوایی اراک در جریان بحران منطقه‌ای به تعزیرات ارجاع شد

بازرس کل استان مرکزی از تداوم بازرسی‌های میدانی و شبانه از سطح بازار، نانوایی‌ها، مراکز درمانی و دستگاه‌های اجرایی در راستای صیانت از حقوق شهروندان، مقابله با تخلفات و ارتقای شفافیت خبر داد.

وی افزود: هم‌زمان با تحولات اخیر منطقه، این سازمان با هدف حفظ ثبات بازار و کنترل قیمت‌ها، بازرسی‌های مستمر و شبانه از سطح بازار را در دستور کار قرار داده است.

افضلی تصریح کرد: عملکرد دستگاه‌های متولی از جمله صمت و جهاد کشاورزی در حوزه بازار به‌صورت میدانی ارزیابی شده و تعدادی از تخلفات کشف‌شده در فروشگاه‌های بزرگ اراک برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه نان و کیفیت خدمات نانوایی‌ها ادامه داد: طی بازدیدهای انجام‌شده در بحران اخیر منطقه از نانوایی‌های شهر اراک و سایر شهرستان‌ها، تخلفات ۱۲ نانوایی احصا و برای بررسی و رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

بازرس کل استان مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از نظارت‌ها به حوزه پدافند غیرعامل اختصاص دارد، تاکید کرد: در بازدیدهای دوره‌ای از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، وضعیت تجهیزات ایمنی و اکسیژن‌سازها بررسی شد و در برخی موارد که دستگاه‌ها از مدار خارج بودند، دستور توقف بهره‌برداری صادر شد.

وی افزود: در همین مدت، حضور پزشکان، گروه‌های امدادی و شیفت‌های اورژانس نیز مورد پایش قرار گرفت و در مواردی منجر به تذکر، اصلاح یا تشکیل پرونده تخلف شد.

پرونده بررسی سیاهه انتشار آلاینده‌ها در سازمان بازرسی استان مرکزی تشکیل شد

بازرس کل استان مرکزی گفت: در پی انتشار آمار آلایندگی‌های استان مرکزی و اعتراضات مطرح‌شده در خصوص سهم پالایشگاه اراک، سازمان بازرسی استان مرکزی با تشکیل پرونده‌ای ویژه، نسبت به بازبینی و اصلاح سیاهه انتشار آلاینده‌ها اقدام کرده است.

وی افزود: در گزارشات اولیه، سهم آلایندگی پالایشگاه به ۴۴ درصد اشاره شده بود، اما این میزان فاقد مستندات و داده‌های دقیق بود که نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی آمار و اطلاعات موجود احساس شد.

افضلی تصریح کرد: پس از طرح موضوع در جلسات کارشناسی، گزارش‌های پیشنهادی از سوی سازمان بازرسی برای اصلاح سیاهه انتشار به سازمان محیط زیست ارسال شده و همکاری‌های لازم با دانشگاه‌های معتبر در این خصوص آغاز شده است.

وی ادامه داد: هدف از این اقدامات، اطمینان از صحت اطلاعات آلایندگی است تا ضمن شفافیت بیشتر در برنامه‌ریزی‌های زیست‌محیطی، راهکارهای مؤثری برای کاهش آلایندگی‌ها و بهبود وضعیت محیط زیست استان اتخاذ گردد.

افضلی تأکید کرد: در آینده نزدیک و با اصلاح داده‌های آماری، برنامه‌ریزی‌های زیست‌محیطی استان با دقت بیشتری انجام می‌شود تا سهم منابع آلاینده در آلودگی هوا به‌صورت واقعی مشخص و کنترل آن هدفمندتر دنبال شود.